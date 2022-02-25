Платіжна система Paysera відмовилася обслуговувати клієнтів із РФ і Білорусі

Литовська компанія на знак солідарності з Україною припинила обслуговування клієнтів, які є громадянами країн-агресорів.

Платіжна система Paysera, литовська компанія з британською ліцензією, повідомила всіх своїх клієнтів, що на знак солідарності з Україною припиняє роботу з користувачами з Росії та Білорусі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Сергій Петренко, фундатор ресурсу про інтернет-маркетинг Searchengines.guru.

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Компанія повідомила про закриття всіх рахунків як фізичних, так і юридичних осіб, і припинення як виведення, так і прийом грошей з рахунками російських і білоруських банків.

[ + – ] Повідомлення від компанії Paysera

"Причому нові рахунки юридичних осіб не будуть відкриватися, якщо в компанії є хоч один акціонер з РФ або Білорусі. Все це не стосується випадків, коли громадянин РФ або Білорусі має дозвіл на проживання або дозвіл на роботу в інших країнах, де система працює", — написав Сергій.

Раніше ми повідомляли про те, що послуги та е-документи, що надаються держсервісом "Дія", деякий час будуть недоступні, тому що було прийнято рішення про відключення всіх реєстрів із метою безпеки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Повідомляли також і про те, що мобільні оператори погодилися не відключати абонентів, на рахунках яких не залишилося коштів або є заборгованість. Операторів закликала до такого кроку Держспецзв'язку.