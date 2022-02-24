Мобільні оператори погодилися забезпечувати зв'язок за умов нестачі коштів на рахунках абонентів

Vodafon та Укртелеком обіцяють підтримувати абонентів під час вторгнення Росії, а lifecell роздає безкоштовні пакети послуг для дзвінків і доступу в інтернет.

Українські оператори мобільного й інтернет-зв'язку погодилися забезпечувати зв'язок, навіть якщо в абонентів недостатньо грошей на рахунках. Про це представники компаній повідомили агентству "Інтерфакс-Україна".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

"Робимо все можливе, щоб усі залишалися на зв'язку навіть із нульовим балансом", — заявили у Vodafone Україна.

Пресслужба lifecell заявила, що оператор для підтримки абонентів без додаткової оплати нараховує пакети послуг терміном на 30 днів, що враховує 30 хвилин дзвінків на будь-які номери всередині України та 5 ГБ мобільного Інтернету. Мережа компанії працює нормально, проте за умов великих навантажень для з'єднання може знадобитися кілька спроб.

Директор із корпоративних комунікацій Укртелекому Михайло Шуранов зазначив, що вранці 24 лютого керівництво вирішило не відключати послуги за несплату або через нульовий баланс. За його словами, клієнтська база компанії налічує понад 50 тис. абонентів, які не мають грошей на рахунку.

"У нас зараз понад 50 тис. клієнтів інтернет-послуг у динаміці, кого могло торкнутися відключення за несплату. Але ми вирішили не відключати наших абонентів", — повідомив Михайло Шуранов.

Раніше Держспецзв'язок закликав українських операторів не відключати абонентів через брак грошей на рахунку або заборгованості під час вторгнення Росії. Відомство порадило надсилати SMS-повідомлення у разі сильного навантаження на мережі та неможливості зателефонувати.

Також Держспецзв'язку опублікувала перелік заходів, які слід вжити українцям, щоб протидіяти можливим кібератакам.