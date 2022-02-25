Санкции против РФ: Что нового и почему Россию до сих пор не отключили от SWIFT

Байден назвал новый пакет санкций США против РФ "более сильным, чем вывод из SWIFT". Какие механизмы предусматривают новые санкции и действительно ли они так опасны для агрессора

Во время пресс-конференции, которую президент США Джо Байден провел вечером 24 февраля, американский лидер провозгласил новый пакет санкций против России в ответ на вторжение на территорию Украины. В первую очередь, санкции затрагивают крупнейшие российские банки, активы которых составляют не менее триллиона долларов — ВТБ, "Сбербанка", "Газпромбанка", банка "Открытие", Совкомбанка и Новикомбанка. Кроме этого, США ограничивает возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и ​​иенах, а также импорт в РФ высокотехнологичной продукции.

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Как писал Фокус, ранее 24 февраля санкции против России ужесточила Британия. Меры влияния тоже, прежде всего, касались российских банков.

Финансовые колоссы под колпаком

Под новые санкции США против России, о введении которых президент Джо Байден провозгласил 24 февраля вечером, в том числе попали крупнейшие государственные банки РФ, когда-то присутствовавшие и на украинском рынке — ВТБ и Сбербанк России.

Как объясняет Константин Фастовец, глава аналитического департамента инвесткомпании Adamant Capital, российские финучреждения попали в два типа санкционных списков: SDN (полную блокировку с заморозкой активов), и CAPTA (запрет на проведение транзакций через американскую финансовую систему). Последняя группа мягче и крупнейший российский банк – Сбербанк – попал именно в нее. Однако в список SDN вошел второй по объему активов банк России – ВТБ.

Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт Case Украина, уточняет, что с попавшими под санкции банками не будут корреспондироваться – то есть обслуживать любые операции в том числе — с использованием карт и сервисов. Во-вторых, средства, находящиеся в зарубежных представительствах подсанкционных финучреждений, будут заморожены.

Собеседник Фокуса предупреждает, что в краткосрочной перспективе это никак не отразится на армии РФ и ее агрессии против Украины. Такие меры лишь усложнят продажу российских товаров с помощью этих банков, а россиянам придется переводить свои средства в другие банки.

Снова полумеры

Об отключении России от системы международных платежей SWIFT, на чем настаивает Украина и ее симпатики, речь до сих пор не идет. Байден объясняет это неоднозначной позицией Европы, где не все страны поддерживают эту меру. Как ранее писал Фокус со ссылкой на иностранные СМИ, часть государств ЕС, несмотря на начало вторжения РФ на территорию Украины, все еще выступают против отключения России. В их числе – Германия, Италия, Венгрия и Кипр. В Украине возмущаются. Тем не менее Байден отмечает, что предложенные США санкции будут иметь аналогичные последствия, а может и более сильные, чем вывод России из системы SWIFT.

Опрошенные Фокусом финансисты комментируют этот тезис достаточно скептически. "Это скорее политические заявления, – говорит Фастовец. — Отключение от системы международных платежей SWIFT фактически бы заблокировало все транзакции для россиян в долларах и евро и эффект был бы ощутим сразу. В то время, как введенные сейчас санкции не стали сюрпризом. РФ к ним хорошо готова и в краткосрочной перспективе их влияние на экономику, армию и граждан не будет значительным". Евгений Дубогрыз также не считает, что предложенные меры сильнее отключения от SWIFT.

Как отмечает Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, SWIFT позволяет банкам быстро обмениваться информацией и проводить платежи. Это система передачи банковской информации, через которую направляются сообщения о зачислении средств, приказы о переводах, подтверждения межбанковских соглашений и т.д. То есть, исключение России из SWIFT сделает почти невозможным для финучреждений РФ пересылку денег в страну или за ее пределы.

Как добавляет Дубогрыз, сила этой санкции заключается в приостановке даже внутренних операций, таких, например, как переводы между картами разных банков, оплаты с помощью платежных терминалов и, частично, онлайн-платежей, что фактически временно парализует систему расчетов. Эксперт подчеркивает, что в таких обстоятельствах все платежи, связанные с армией – за новое оружие, зарплаты, продовольствие, топливо и т.д. тоже будут парализованы.

"Эта санкция эффективна, если действительно есть желание надолго изолировать страну от мировой финансовой системы. Но, если другие страны и дальше хотят что-то продавать или покупать у России, тот же газ, в случае отключения от SWIFT, им придется подстраиваться под российские внутренние платежные системы, сталкиваясь с рисками мошенничества, утечки данных и т.д.", — объясняет Евгений Дубогрыз. То есть, помехой во введение такой санкции, очевидно, выступает заинтересованность некоторых стран в экономическом партнерстве с Россией, в первую очередь — в направлении поставки энергоносителей. Действительно, как недавно писали западные СМИ, отключение России от SWIFT пока не планируется из-за опасений ЕС по поводу энергобезопасности.

Ряд ранее опрошенных Фокусом экспертов утверждают, что цель "адских" санкций, в том числе отключение от SWIFT — разбудить население России и настроить его против Путина. Однако Дубогрыз этот тезис отрицает и предупреждает, что простые россияне могут воспринять личные неудобства от санкций как доказательство того, что против них выступает весь мир и Путин делает все правильно.

Однако некоторые эксперты не советуют излишне переоценивать даже влияние на Россию от отключения SWIFT. Российские банки могут очень быстро перейти на другие каналы связи и будут в дальнейшем осуществлять международные платежи. То есть, санкция станет больше репутационной потерей, чем экономической", — говорит Игорь Ясько. Очевидно, что Россия готовилась к санкциям давно. Начиная с 2014 года, когда впервые над РФ нависла угроза санкций за агрессию против Украины, Россия приступила к работе над собственной платежной системой.