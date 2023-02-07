Основная цель — Донбасс: в разведке Британии оценили возможности РФ в новом наступлении

По информации ведомства, российское командование разрабатывает планы, которые требуют от недоукомплектованных и неопытных подразделений ВС РФ достичь нереальных целей.

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С начала января 2023 года Россия пытается восстановить масштабное наступление на территории Украины. Ее главная оперативная цель — полный захват Донецкой области. Об этом сообщает разведка Британии в отчете за 7 февраля.

В ведомстве отмечают, что российским войскам удается продвигаться вперед лишь на несколько сотен метров в неделю. Вероятно, низкий потенциал атак связан с дефицитом боеприпасов и маневренных подразделений, которые необходимы для успешных наступательных действий.

По информации разведчиков, российское высшее командование из-за политического и профессионального давления, вероятно, разрабатывает планы, которые требуют от недоукомплектованных и неопытных подразделений ВС РФ достичь нереальных целей. Кроме того, российские власти и в дальнейшем будут требовать масштабных наступлений.

Однако вряд ли РФ сможет нарастить силы, способные повлиять на ход войны в ближайшее время.

"Остается маловероятным, что Россия сможет нарастить силы, необходимые для того, чтобы существенно повлиять на исход войны в течение ближайших недель", — отметили в Минобороны Британии.

Напомним, 6 февраля министр обороны Алексей Резников рассказал, что во время нового наступления РФ не будет пытаться взять всю Украину. По его словам, РФ сконцентрировала свои войска на юге и востоке, где попытается захватить Донецкую, Луганскую и Запорожскую области.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВС РФ готовятся к большому наступлению после 15 февраля. В последнее время в области заметно увеличилось количество техники, также подходит к концу обучение мобилизованных россиян.