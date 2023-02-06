Поменяют тактику: в Минобороны рассказали, каким может быть новое наступление ВС РФ

Алексей Резников заявил, что сейчас РФ сконцентрировала наибольшее количество своих сил на востоке и юге, чтобы попытаться захватить Запорожскую область. В случае успеха — пойдет в атаку на севере.

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Министр обороны Украины выразил сомнение, что во время нового наступления Россия попытается взять всю территорию Украины и пойдет в атаку со всех сторон, как это было в феврале 2022-го. По его словам, ВС РФ используют новую тактику, поскольку прошлая не сработала — концентрируют войска на отдельных направлениях. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

"Сейчас у них новая тактика — это концентрированные, ползучие попытки, по чуть-чуть, по десять метров, захватывать, оттеснять, отжимать", — сказал Резников.

Где могут наступать ВС РФ?

Алексей Резников рассказал, что российские войска концентрируют свои силы на востоке и юге Украины. Западные партнеры и разведка считают, что оккупанты будут вести наступления на этих направлениях.

Кроме того, россияне могут попытаться захватить территорию Запорожской области, чтобы расширить сухопутный коридор в Крым. В случае успеха ВС РФ могут начать наступление на севере.

"Поэтому, конечно, ключевые риски: восток, юг, и после того уже — север. Это риски, которые есть. Их надо оценивать, спокойно, но без паники. Я не хочу, чтобы общество думало, что "все", нет", — добавил министр.

Также войска РФ работают штурмовыми отрядами в направлении Бахмута, пытаясь его захватить уже 5 месяцев. В этом районе оккупанты теряют большое количество техники и людей.

На белорусском направлении, Украина "ничего серьезного не видит", однако все может поменяться.

"Сейчас там до 12 тысяч российских военнослужащих мы учитываем, и также есть соответствующее количество техники", — отметил он.

Напомним, 5 февраля издание Financial Times писало, что новое полномасштабное наступление российских войск может начаться в течение 10 дней. По информации журналистов, основной удар россиян придется от Кременной в направлении Лимана, а также со стороны Мариуполя. Цель РФ — полностью захватить территорию Донецкой и Луганской областей.

6 февраля эту информацию подтвердил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он сказал, что Россия готовит большое наступление после 15 февраля на востоке Украины. В области в последнее время значительно увеличилось количество техники россиян, также завершается обучение мобилизированных.