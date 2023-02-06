Змінять тактику: в Міноборони розповіли, яким може бути новий наступ ЗС РФ

Олексій Резніков заявив, що зараз РФ сконцентрувала найбільшу кількість своїх сил на сході та півдні, щоб спробувати захопити Запорізьку область. У разі успіху піде в атаку на півночі.

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Міністр оборони України висловив сумнів, що під час нового наступу Росія спробує взяти всю територію України та піде в атаку з усіх боків, як це було у лютому 2022-го. За його словами, ЗС РФ використовують нову тактику, оскільки минула не спрацювала – концентрують війська на окремих напрямках. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Зараз у них нова тактика — це концентровані, повзучі спроби, трохи по десять метрів, захоплювати, відтісняти, віджимати", — сказав Резніков.

Де можуть наступати ЗС РФ?

Олексій Резніков розповів, що російські війська концентрують свої сили на сході та півдні України. Західні партнери та розвідка вважають, що окупанти вестимуть наступи на цих напрямках.

Крім того, росіяни можуть спробувати захопити територію Запорізької області, щоб розширити сухопутний коридор до Криму. У разі успіху ЗС РФ можуть розпочати наступ на півночі.

"Тому, звичайно, ключові ризики: схід, південь, і після того вже північ. Це ризики, які є. Їх треба оцінювати, спокійно, але без паніки. Я не хочу, щоб суспільство думало, що "все", ні", — додав міністр.

Також війська РФ працюють штурмовими загонами у напрямку Бахмута, намагаючись його захопити вже 5 місяців. У цьому районі окупанти втрачають велику кількість техніки та людей.

На білоруському напрямку Україна "нічого серйозного не бачить", проте все може помінятися.

"Зараз там до 12 тисяч російських військовослужбовців ми враховуємо, і також є відповідна кількість техніки", — зазначив він.

Нагадаємо, 5 лютого видання Financial Times писало, що новий повномасштабний наступ російських військ може розпочатися протягом 10 днів. За інформацією журналістів, основний удар росіян прийде від Кремінної у напрямку до Лимана, а також з боку Маріуполя. Мета РФ — повністю захопити територію Донецької та Луганської областей.

6 лютого цю інформацію підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він сказав, що Росія готує великий наступ після 15 лютого на сході України. В області останнім часом значно побільшало техніки росіян, також завершується навчання мобілізованих.