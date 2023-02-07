Основна ціль — Донбас: у розвідці Британії оцінили можливості РФ у новому наступі

За інформацією відомства, російське командування розробляє плани, які вимагають від недоукомплектованих і недосвідчених підрозділів ЗС РФ досягти нереальних цілей.

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Із початку січня 2023 року Росія намагається відновити масштабний наступ на території України. Її головна оперативна ціль — повне захоплення Донецької області. Про це повідомляє розвідка Британії у звіті за 7 лютого.

У відомстві зазначають, що російським військам вдається просуватися вперед лише кілька сотень метрів на тиждень. Імовірно, низький потенціал атак пов'язаний із дефіцитом боєприпасів і маневрених підрозділів, які необхідні для успішних наступальних дій.

За інформацією розвідників, російське вище командування через політичний і професійний тиск, імовірно, розробляє плани, які вимагають від недоукомплектованих і недосвідчених підрозділів ЗС РФ досягти нереальних цілей. Крім того, російська влада й надалі вимагатиме масштабних наступів.

Однак навряд чи РФ зможе наростити сили, здатні вплинути на перебіг війни найближчим часом.

"Залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для того, щоб суттєво вплинути на кінець війни протягом найближчих тижнів", — зазначили в Міноборони Британії.

Нагадаємо, 6 лютого міністр оборони Олексій Резніков розповів, що під час нового наступу РФ не намагатиметься взяти всю Україну. За його словами, РФ сконцентрувала свої війська на півдні та сході, де спробує захопити Донецьку, Луганську та Запорізьку області.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗС РФ готуються до великого наступу після 15 лютого. Останнім часом в області помітно збільшилася кількість техніки, також добігає кінця навчання мобілізованих росіян.