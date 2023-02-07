Запорожье, Харьков или Донбасс. Где ВС РФ могут начать новое большое наступление

В западных, украинских и российских СМИ все чаще пишут о том, что РФ может планировать новое масштабное наступление на Украину. В Минобороны также отмечают, что это возможно, и называют наиболее вероятные направления — Донбасс, Запорожье и (наименее реально) — север Украины.

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С начала года и в официальных сообщениях Минобороны Украины, и в СМИ все чаще звучат слова о том, что Россия может начать новое масштабное наступление в Украине.

Фокус собрал все, что известно о вероятных направлениях, сроках, а также официальные заявления украинских силовых структур.

Наступление ВС РФ: где может начаться атака. Будет ли наступление на Киев?

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Украинской правде" заявил, что наступление ВС РФ может начаться на одном из нескольких направлений. Это может быть восток — Донецкая и Луганская область, юг — Запорожское направление, или север — повторное наступление на Киев.

По словам главы оборонного ведомства, под максимальной угрозой находятся восток и юг страны, а уже после идет северное направление.

"Конечно, ключевые риски: восток, юг, и потом уже — север. Это риски, которые есть. Их надо оценивать, спокойно, но без паники. Я не хочу, чтобы общество думало, что: "Все!", нет", — пояснил Резников.

Возможно ли нападение со стороны Беларуси?

На данный момент в Беларуси находится до 12 тысяч российских военнослужащих, а также бронетехника. Командующий группировкой сил обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что ВС РФ не имеют ударных группировок в Беларуси. Территорию больше используют для обучения российских солдат. Алексей Резников также считает, что враг не пойдет в атаку с нескольких сторон.

Наступление на Харьков маловероятно

В СМИ начали писать о том, что ВС РФ могут готовить новое наступление на Харьков. Однако замглавы Харьковской обладминистрации Роман Семенуха заявил, что это вражеская дезинформация, запущенная, чтобы посеять панику и заставить Генштаб перебросить часть сил туда. Единственная угроза для города — ракетные удары.

"Никакой угрозы Харькову, кроме ракетных ударов, нет. Ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Происходящая истерика отдельных харьковчан, иначе это не назовешь, напоминает их реакцию в марте-апреле. Я считаю, что это ИПСО — информационная операция", — утверждает Семенуха.

[ + – ] Российские войска в Беларуси Фото: dpa-international.com

Новое наступление ВС РФ: что говорит украинская разведка

Как известно, в России планируют мобилизовать от 300 до 500 тысяч граждан, чтобы весной-летом начать наступление. При этом в ВС РФ уже призвали 300 тысяч солдат. Все вместе это говорит о том, что Кремль не планирует останавливать войну. Вражеские действия могут активизироваться в Донецкой и Луганской областях, вероятно — в Запорожской области. Как отмечают в ГУР (Главное управление разведки), в Херсонской области и на подступах к Крыму россияне будут вести оборону. Украинская разведка считает, что новая волна мобилизации в России займет до двух месяцев.

Где Россия начнет новое вторжение в Украину: что пишут на Западе

В публикации Financial Times от 6 февраля говорится, что ВС РФ планируют наступление в течение следующих 10 дней — таким образом, новый этап вторжения в Украину попадает на середину февраля. Отмечается, что основным направлением для удара будет Кременная в сторону Лимана; также усиливается группировка в районе Мариуполя. Авторы предполагают, что возглавят наступление элитные подразделения российских оккупантов. Для Кремля важно захватить Донецкую и Луганскую области целиком.

[ + – ] Если начнется новое вторжение ВС РФ, украинские бойцы готовы дать отпор оккупантам

Британское издание The Guardian пишет, что россияне могут попытаться "прощупать" украинские оборонные позиции и пойти в наступление на Запорожском направлении. Бойцы 56-й Мариупольской бригады отмечают постепенное усиление боевых действий. Количество обстрелов уже увеличилось с 2000 до 4000 в день.

[ + – ] За последние несколько недель российские войска активизировались на Запорожском направлении

В The Telegraph отмечают, что за последние несколько недель российские войска активизировались на Запорожском направлении, в Угледаре Донецкой области и на всей линии фронта в Луганской области. Однако место основного удара неизвестно. Наступление на Бахмут при этом может быть отвлекающим маневром.

Новый этап вторжения в Украину: насколько велика угроза

С начала года в информпространство вбрасывались сообщения о том, что РФ начнет воевать "по-серьезному". В частности, об этом говорил бывший советник Путина Андрей Илларионов (советник президента РФ по экономике с 2000 по 2005). 13 января он сказал, что ВС РФ готовят масштабные операции, связанные с наступлением по всей территории Украины, от Львова до Одессы. Львов — как важный узловой центр, через который проходят поставки западной техники, и Одесса — чтобы дальше пойти на Молдову.

Сообщения о наступлении со стороны Беларуси в ГУР называют информационно-психологической операции РФ. На территории Беларуси нет ударных группировок для атаки на Киев. В британской разведке также отмечали, что оккупанты не способны наступать по нескольких направлениям одновременно. Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что ВС РФ будут использовать гибридную тактику. Враг может попытаться дезориентировать ВСУ, атакуя сразу с нескольких сторон.

"Паника, страх и снова паника. А также — масштабные внутренние информационные конфликты. Именно на это делают ставку россияне, (запуская) в сетях интенсификацию гибридного компонента войны", — заявил Подоляк.

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Владимир Путин готовит свое наступление не ради весьма призрачной победы, а для создания тупиковой ситуации на фронте, а далее — для начала переговоров. Москва хочет иметь более выгодную позицию по переговорам. Пиком готовности врага к новому вторжению в Украину Арестович называет март.

"Пик у ник, по задумке, я так понимаю, — где-то март. Март — это период интенсивных боевых действий. И где-то, чтобы в апреле уже начать закрепляться на рубежах. Задача врага — взять самые выгодные рубежи. Во время нового наступления российские войска сосредоточат свои усилия в Донецкой и Луганской областях", — считает Алексей Арестович.

Военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко говорит, что РФ начала перебрасывать 2-ю мотострелковую дивизию из Беларуси на фронт. Это может быть признаком начала эскалации. Также на многих направлениях ведутся активные боевые действия. Что делать в таком случае украинской армии? "Обескровить" российские части, а затем готовить свое контрнаступление.

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