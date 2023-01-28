"Грядет большая битва": где могут начать наступление ВСУ в новой фазе войны, – The Guardian

Украинская армия в ближайшие месяцы получит сотни единиц западной бронетехники, включая танки. Также в странах НАТО проходят обучение тысячи военных. В битве будут применять общевойсковые соединения — мотопехота, артиллерия, авиация, и возможно, даже морской десант.

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Российские войска пытаются "прощупать" украинские оборонные позиции. Недавно они заявили о старте наступления в Запорожской области. Бойцы ВСУ на местах ощущают, что в ближайшие месяцы начнется решающий этап войны. Об этом сообщает The Guardian.

В 100 км от Запорожья стоят бойцы 56-й Мариупольской мотострелковой бригады ВСУ. Боец Виталий говорит, что в последние недели он наблюдает постепенное заострение ситуации. Количество артиллерийских обстрелов увеличилось более чем вдвое, до 4000 в день. В издании отмечают, что в ближайшие месяцы одна из сторон сделает свой ход, чтобы попытаться ударить первыми для выхода из тупика.

Ныне обе стороны укрепляют свою оборону. ВС РФ возвели еще две линии обороны на юге Украины, которые включают минные поля, траншеи и бетонные пирамиды. РФ стремиться удержать Мелитополь — стратегически важный город, который охраняет дорогу на Крым.

Третья фаза войны "вот-вот начнется"

С момента полномасштабного вторжения РФ лишь терпит поражения — их отбросили с севера Украины, Харьковской области и из Херсона. Ракетный террор также не приносит желаемого результата, поскольку использовано большую часть арсенала крылатых ракет. А украинская энергосистема хоть и повреждена, но "свет все еще горит, а украинская воля к борьбе непоколебима".

Поэтому в скором времени начнется третья фаза, полномасштабная битва за решающее преимущество. В битве будут применять общевойсковые соединения — мотопехота, артиллерия, авиация, и возможно, даже морской десант.

"Мир не видел ничего подобного со времен ирано-иракской войны 1980-х годов, а Европа не видела ничего подобного со времен Второй мировой войны", — подчеркивает автор.

В условиях беспилотников и спутниковой разведки, обнаружить атакующие силы можно до фактического начала наступления. Не только найти, но и уничтожить из РСЗО. У Украины есть такие возможности благодаря HIMARS.

Аналитики отмечают, что у РФ есть 150-тысячное войско из мобилизованных. Учитывая то, что регулярная армия не смогла проводить скоординированные атаки, мобилизованные будут хуже подготовлены. Поэтому вызывает вопросы их способность к крупным операциям, тем не менее, не помешает бросать в боя живую силу.

Украина готовит силы

ВСУ в ближайшие месяцы будут получать западную бронетехнику. Запад решил отправить танки Leopard 2, M1 Abrams и Challenger 2. Также сотнями передают БМП и десятками САУ. Все это вооружение предназначено для создания механизированных штурмовых бригад.

Кроме этого, около 20 тысяч солдат уже обучились в странах НАТО. Ожидается, что в первые месяцы 2023 года их число резко возрастет. Украина попробует атаковать в тех местах, где ВС РФ будут наиболее уязвимыми.

"Думаю, что украинское военное командование попытается сыграть так же, как и раньше, одновременно подготавливая поле боя для возможных операций на разных направлениях, а затем нанося удары там, где условия наиболее благоприятны", — сказал Алексей Мельник из аналитического Центра Разумкова.

Поэтому журналист выделил 3 возможных направления, где будут основные бои:

восток

юг

север

Битва за Донбасс

Наиболее ожесточенные бои точатся на Луганском и Донецком фронте. Они могут быть наиболее выгодными как для ВСУ, так и для ВС РФ. Бывший старший аналитик Пентагона Дара Массикот считает, что для Украины наиболее выгодным вариантом является Луганское направление, где сейчас ВСУ продвигаются в районе Кременной. Это отрежет пути снабжения для ВС РФ.

[ + – ] Для Украины выгодно продвигаться в Луганской области

Юг Украины решит исход войны

Отмечается, что исход всей войны будет решаться на юге Украины. Независимо от того, начнут ли ВСУ свое первое наступление на востоке, в какой-то момент в этом году придется повернуть на юг, если Украина планирует освободить Херсонскую и Запорожскую области и, в конечном счете, Крым.

Не исключен вариант морского десанта через Днепр на левый берег Херсонской области. Для этого будут применяться небольшие группы ССО. У ВСУ есть спецподразделения с американской подготовкой, а у ВС РФ 80-я арктическая бригада — "элитный спецназ, обученный сражаться там, где холодно и сыро". РФ попробует атаковать Херсон.

[ + – ] Южный фронт

Также в ВСУ ожидают, что РФ может попробовать атаковать в Запорожской области к востоку от Гуляйполя.

"Это очень стратегическая точка, если русские преуспеют и захватят этот район, они смогут двинуться на север, и наши войска в Донецке могут оказаться в ловушке", — сказал офицер украинской разведки.

Насколько реально наступление ВС РФ с севера

Часть мобилизованных РФ проходят обучение в Беларуси, но большинство аналитиков считают, что новое наступление с севера маловероятно. Пока нет никаких признаков того, что российские войска там организованы в виде ударной группы с той структурой управления, которая необходима такому наступательному подразделению.

Напомним, 28 января в ВСУ заявили, что ВС РФ готовятся к наступлению на южном направлении фронта.

В СНБО также заявили, что ВС РФ готовит крупное наступление к 24 февраля, так как им нужны достижения к годовщине.