"Наступає велика битва": де можуть розпочати наступ ЗСУ в новій фазі війни, — The Guardian

Українська армія найближчими місяцями отримає сотні одиниць західної бронетехніки, включаючи танки. Також у країнах НАТО проходять навчання тисячі військових. У битві застосовуватимуть загальновійськові з'єднання — мотопіхота, артилерія, авіація та, можливо, навіть морський десант.

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Російські війська намагаються "намацати" українські оборонні позиції. Нещодавно вони заявили про старт наступу в Запорізькій області. Бійці ЗСУ на місцях відчувають, що найближчими місяцями розпочнеться вирішальний етап війни. Про це повідомляє The Guardian.

За 100 км від Запоріжжя стоять бійці 56-ї Маріупольської мотострілецької бригади ЗСУ. Боєць Віталій каже, що останніми тижнями він спостерігає поступове загострення ситуації. Кількість артилерійських обстрілів збільшилася більш ніж удвічі до 4000 на день. У виданні зазначають, що найближчими місяцями одна зі сторін зробить свій хід, щоб спробувати вдарити першими для виходу з глухого кута.

Нині обидві сторони зміцнюють свою оборону. ЗС РФ звели ще дві лінії оборони на півдні України, які включають мінні поля, траншеї та бетонні піраміди. РФ прагне утримати Мелітополь — стратегічно важливе місто, яке охороняє дорогу на Крим.

Третя фаза війни "ось-ось почнеться"

Із моменту повномасштабного вторгнення РФ лише зазнає поразок — їх відкинули з півночі України, Харківської області та з Херсона. Ракетний терор також не приносить бажаного результату, оскільки використано більшу частину арсеналу крилатих ракет. А українська енергосистема хоч і пошкоджена, але "світло все ще горить, а українська воля до боротьби непохитна".

Тому незабаром розпочнеться третя фаза, повномасштабна битва за вирішальну перевагу. У битві застосовуватимуть загальновійськові з'єднання — мотопіхота, артилерія, авіація та, можливо, навіть морський десант.

"Світ не бачив нічого подібного з часів ірано-іракської війни 1980-х років, а Європа не бачила нічого подібного з часів Другої світової війни", — наголошує автор.

В умовах безпілотників і супутникової розвідки, виявити сили, що атакують, можна до фактичного початку наступу. Не лише знайти, а й знищити із РСЗВ. Україна має такі можливості завдяки HIMARS.

Аналітики зазначають, що РФ має 150-тисячне військо з мобілізованих. Зважаючи на те, що регулярна армія не змогла проводити скоординовані атаки, мобілізовані будуть гірше підготовлені. Тому викликає питання їхня здатність до великих операцій, проте, не завадить кидати в бій живу силу.

Україна готує сили

ЗСУ найближчими місяцями отримуватимуть західну бронетехніку. Захід вирішив відправити танки Leopard 2, M1 Abrams і Challenger 2. Також сотнями передають БМП і десятками САУ. Все це озброєння призначене для створення механізованих штурмових бригад.

Крім того, близько 20 тисяч солдатів уже навчилися в країнах НАТО. Очікується, що в перші місяці 2023 їх кількість різко зросте. Україна спробує атакувати в тих місцях, де ЗС РФ будуть найуразливішими.

"Думаю, що українське військове командування спробує зіграти так само, як і раніше, одночасно готуючи поле бою для можливих операцій на різних напрямках, а потім завдаючи ударів там, де умови є найсприятливішими", — сказав Олексій Мельник із аналітичного Центру Разумкова.

Тому журналіст виділив 3 можливі напрямки, де будуть основні бої:

схід

південь

північ

Битва за Донбас

Найзапекліші бої точаться на Луганському й Донецькому фронті. Вони можуть бути найвигіднішими як для ЗСУ, так і для ЗС РФ. Колишній старший аналітик Пентагону Дара Массікот вважає, що для України найвигіднішим варіантом є Луганський напрямок, де зараз ЗСУ просуваються в районі Кремінної. Це відріже шляхи постачання для ЗС РФ.

[ + – ] Для України вигідно просуватися в Луганській області

Південь України вирішить результат війни

Зазначається, що результат усієї війни вирішуватиметься на півдні України. Незалежно від того, чи розпочнуть ЗСУ свій перший наступ на сході, певного моменту цього року доведеться повернути на південь, якщо Україна планує звільнити Херсонську та Запорізьку області і, зрештою, Крим.

Не виключений варіант морського десанту через Дніпро на лівий берег Херсонської області. Для цього будуть застосовуватися невеликі групи ССО. У ЗСУ є спецпідрозділи з американською підготовкою, а в ЗС РФ 80-та арктична бригада — "елітний спецназ, навчений боротися там, де холодно та сиро". РФ спробує атакувати Херсон

[ + – ] Південний фронт

Також у ЗСУ очікують, що РФ може спробувати атакувати в Запорізькій області на схід від Гуляйполя.

"Це дуже стратегічна точка, якщо росіяни досягнуть успіху та захоплять цей район, вони зможуть рушити на північ, і наші війська в Донецьку можуть опинитися в пастці", — сказав офіцер української розвідки.

Наскільки реальний наступ ЗС РФ із півночі

Частина мобілізованих РФ проходять навчання в Білорусі, але більшість аналітиків вважають, що новий наступ із півночі є малоймовірним. Поки що немає жодних ознак того, що російські війська там організовані у вигляді ударної групи з тією структурою управління, яка необхідна такому наступальному підрозділу.

Нагадаємо, 28 січня у ЗСУ заявили, що ЗС РФ готуються до наступу на південному напрямку фронту.

У РНБО також заявили, що ЗС РФ готує великий наступ до 24 лютого, оскільки їм потрібні досягнення до річниці.