Запоріжжя, Харків чи Донбас. Де ЗС РФ можуть розпочати новий великий наступ

У західних, українських та російських ЗМІ дедалі частіше пишуть про те, що РФ може планувати новий масштабний наступ на Україну. У Міноборони також зазначають, що це можливо, і називають найімовірніші напрями — Донбас, Запоріжжя та (найменш реально) північ України.

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З початку року і в офіційних повідомленнях Міноборони України, і у ЗМІ все частіше звучать слова про те, що Росія може розпочати новий масштабний наступ в Україні.

Фокус зібрав усе, що відомо про ймовірні напрямки, терміни, а також офіційні заяви українських силових структур.

Наступ ЗС РФ: де може початися атака. Чи буде наступ на Київ?

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Українській правді" заявив, що наступ ЗС РФ може розпочатися на одному з кількох напрямків. Це може бути схід – Донецька та Луганська область, південь – Запорізький напрямок, або північ – повторний наступ на Київ.

За словами глави оборонного відомства, під максимальною загрозою знаходяться схід і південь країни, а вже потім йде північний напрямок.

"Звичайно, ключові ризики: схід, південь, і потім уже північ. Це ризики, які є. Їх треба оцінювати, спокійно, але без паніки. Я не хочу, щоб суспільство думало, що: "Все!", ні", — пояснив Резніков.

Чи можливий напад з боку Білорусі?

На цей час у Білорусі перебуває до 12 тисяч російських військовослужбовців, а також бронетехніка. Командувач угрупування сил оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що ЗС РФ не мають ударних угруповань у Білорусі. Територію більше використовують на навчання російських солдатів. Олексій Резніков також вважає, що ворог не піде в атаку з кількох сторін.

Наступ на Харків — малоймовірний

У ЗМІ почали писати про те, що ЗС РФ можуть готувати новий наступ на Харків. Проте заступник голови Харківської обладміністрації Роман Семенуха заявив, що це ворожа дезінформація, запущена, щоб посіяти паніку та змусити Генштаб перекинути частину сил туди. Єдина загроза для міста – ракетні удари.

"Жодної загрози Харкову, крім ракетних ударів, немає. Ситуація на фронті складна, але контрольована. Істерика деяких харків'ян, що відбувається, інакше це не назвеш, нагадує їхню реакцію в березні-квітні. Я вважаю, що це ІПСО — інформаційна операція", — стверджує Семенуха.

[ + – ] Російські війська у Білорусі Фото: dpa-international.com

Новий наступ ЗС РФ: що говорить українська розвідка

Як відомо, у Росії планують мобілізувати від 300 до 500 тисяч громадян, щоб навесні-літом розпочати наступ. Водночас у ЗС РФ уже призвали 300 тисяч солдатів. Все разом це свідчить, що Кремль не планує зупиняти війну. Ворожі дії можуть активізуватися в Донецькій та Луганській областях, ймовірно, в Запорізькій області. Як зазначають у ГУР (Головне управління розвідки), у Херсонській області та на підступах до Криму росіяни вестимуть оборону. Українська розвідка вважає, що нова хвиля мобілізації у Росії займе до двох місяців.

Де Росія розпочне нове вторгнення до України: що пишуть на Заході

У публікації Financial Times від 6 лютого йдеться, що ЗС РФ планують наступ протягом наступних 10 днів — так новий етап вторгнення в Україну потрапляє на середину лютого. Наголошується, що основним напрямком для удару буде Кремінна у бік Лимана; також посилюється угруповання у районі Маріуполя. Автори припускають, що очолять наступ елітні підрозділи російських окупантів. Для Кремля важливо захопити Донецьку та Луганську області цілком.

[ + – ] Якщо розпочнеться нове вторгнення ЗС РФ, українські бійці готові дати відсіч окупантам

Британське видання The Guardian пише, що росіяни можуть спробувати "промацати" українські оборонні позиції та піти у наступ на Запорізькому напрямі. Бійці 56 Маріупольської бригади відзначають поступове посилення бойових дій. Кількість обстрілів вже збільшилася з 2000 до 4000 на день.

[ + – ] За останні кілька тижнів російські війська активізувалися на Запорізькому напрямку

У The Telegraph зазначають, що за останні кілька тижнів російські війська активізувалися на Запорізькому напрямку, в Вугледарі Донецької області та на всій лінії фронту в Луганській області. Проте місце основного удару невідоме. Наступ на Бахмут водночас може бути маневром для відволікання.

Новий етап вторгнення в Україну: наскільки велика загроза

З початку року в інформпростор вкидалися повідомлення про те, що РФ почне воювати "по-серйозному". Зокрема, про це говорив колишній радник Путіна Андрій Іларіонов (радник президента РФ з економіки з 2000 по 2005 рік). 13 січня він сказав, що ЗС РФ готують масштабні операції, пов'язані з наступом на всій території України, від Львова до Одеси. Львів — як важливий вузловий центр, через який проходять постачання західної техніки, та Одеса — щоб далі йти на Молдову.

Повідомлення про наступ із боку Білорусі в ГУР називають інформаційно-психологічною операцією РФ. На території Білорусі нема ударних угруповань для атаки на Київ. У британській розвідці також зазначали, що окупанти не здатні наступати за кількома напрямками одночасно. Проте радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що ЗС РФ використовуватимуть гібридну тактику. Ворог може спробувати дезорієнтувати ЗСУ, атакуючи одразу з кількох сторін.

"Паніка, страх і знову паніка. А також масштабні внутрішні інформаційні конфлікти. Саме на це роблять ставку росіяни, (запускаючи) в мережах інтенсифікацію гібридного компонента війни", — заявив Подоляк.

Колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Володимир Путін готує свій наступ не заради дуже примарної перемоги, а для створення тупикової ситуації на фронті, а далі для початку переговорів. Москва хоче мати вигіднішу позицію щодо переговорів. Піком готовності ворога до нового вторгнення в Україну Арестович називає березень.

"Пік унік, за задумом, я так розумію, — десь березень. Березень — це період інтенсивних бойових дій. І десь, щоб у квітні вже почати закріплюватися на рубежах. Завдання ворога — взяти найвигідніші рубежі. Для нового наступу російські війська зосередять свої зусилля у Донецькій та Луганській областях", — вважає Олексій Арестович.

Військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко каже, що РФ почала перекидати 2-у мотострілецьку дивізію з Білорусі на фронт. Це може бути ознакою початку ескалації. Також у багатьох напрямках ведуться активні бойові дії. Що робити у такому разі українській армії? "Знекровити" російські частини, а потім готувати свій контрнаступ.

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