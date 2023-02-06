Донбас і Запоріжжя: у ГУР назвали напрями можливого наступу ЗС РФ

За інформацією української розвідки, командування противника має намір мобілізувати до 500 тисяч солдатів для проведення штурмових дій. Водночас у Херсонській області й на підступах до Криму ЗС РФ оборонятимуться.

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Російська армія у 2023 році планує провести наступ на трьох напрямках — у Донецькій і Луганській областях, а також у районі Запоріжжя. Для цього навесні та влітку цього року російське командування має намір мобілізувати від 300 до 500 тисяч солдатів. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, українська розвідка зафіксувала підготовку противника до наступальної операції цього року, що свідчить про намір Кремля продовжувати війну проти України. Скібіцький зазначає, що російські війська можуть піти у трьох напрямках, а в Херсонській області й на підступах до Криму противник оборонятиметься.

"Ми визначили, що наступи військ РФ можуть бути в Донецькій і Луганській областях, а також, можливо, у Запоріжжі. Водночас на Херсонщині та в Криму війська РФ вестиму оборону", — повідомив представник ГУР.

Він додав, що нова хвиля мобілізації в Росії триватиме до двох місяців, проте реалізація планів наступу сильно залежатиме як від рівня підготовки особового складу й технічного оснащення російських сил, так і від рівня, якості й темпів західної військової підтримки ЗСУ.

Як приклад Скібіцький навів удар по Макіївці, внаслідок якого ворог втратив понад 300 людей.

"Удар по окупованій Макіївці і є частиною нашого контрнаступу — велика резонансна втрата особового складу мобілізованих є не лише свідченням безпорадності військового командування РФ, а й психологічного тиску на росіян, які вагаються щодо участі в цій абсурдній війні", — наголосив Скібіцький.

Нагадаємо, після удару 31 грудня по військовій базі ЗС РФ у Макіївці російська влада категорично заборонила публікувати дані про мобілізованих росіян, які там були ліквідовані. За словами військового комісара Самарської області Олексія Вдовіна, публікацією особистих даних ліквідованих російських військових нібито можуть скористатися іноземні розвідки.

Журналісти Financial Times 6 лютого опублікували матеріал, де йшлося про те, що російська армія може розпочати наступ в Україні протягом 10 днів. Противник має на меті захопити всю територію Донецької та Луганської областей.