Росія втратила 300 військових через удар по базі в Макіївці, — розвідка Великобританії

За інформацією британських військових, більшість постраждалих загинули чи зникли безвісти, а не поранені.

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Росія втратила понад 300 людей унаслідок удару по базі в окупованій Макіївці Донецької області. Про це у Twitter пише пресслужба Міністерства оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки.

За оцінками британських військових, під час вибухів у Макіївці, що сталися 1 січня 2023 року, постраждали близько 300 російських бійців, до того ж більшість із них загинули або зникли безвісти, а не отримали поранення. Міноборони Росії публічно визнало втрати внаслідок цієї атаки та повідомило про 89 загиблих.

Як передбачає розвідка, офіційні особи Росії зважилися на такий рідкісний крок як визнання своїх втрат, оскільки зрозуміли, що цього разу не зможуть утриматися від коментарів через велику критику на адресу командування після події в Макіївці. Водночас різниця між визнаними РФ і ймовірними реальними жертвами лише підкреслює постійну брехню в публічних заявах росіян. Цифри сильно розходяться зі справжньою картиною через поєднання навмисної дезінформації з неточностями у звітах молодших російських чиновників, які намагаються зменшити свої помилки та перекласти провину на інших.

У ніч із 31 на 1 січня ЗСУ завдали удару по будівлі ПТУ в Макіївці, де розмістилися російські військовослужбовці. За даними Управління стратегічних комунікацій при ЗСУ, 400 російських військових загинули, а ще 300 отримали поранення.

Міноборони Росії розпочало розслідування через удар по військовослужбовцях у Макіївці. Перший заступник голови Головного військово-політичного управління ЗС РФ Сергій Севрюков звинувати у загибелі росіян масове використання мобільних телефонів. На його думку, ЗСУ змогли відстежити накопичення сигналів і запустити за отриманими координатами ракету із РСЗВ HIMARS.