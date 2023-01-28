Россия потеряла 300 военных из-за удара по базе в Макеевке, — разведка Великобритании

По информации британских военных, большинство пострадавших погибли или пропали без вести, а не ранены.

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Россия потеряла более 300 человек в результате удара по базе в оккупированной Макеевке Донецкой области. Об этом в Twitter пишет пресс-служба Министерства обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

По оценкам британских военных, во время взрывов в Макеевке, которые произошли 1 января 2023 года, пострадали около 300 российских бойцов, при этом большинство из них погибли или пропали без вести, а не получили ранения. Минобороны России публично признало потери в результате этой атаки и сообщило о 89 погибших.

Как предполагает разведка, официальные лица России решились на столь редкий шаг, как признание своих потерь, поскольку поняли, что на этот раз не смогут воздержаться от комментариев из-за обширной критики в адрес командования после происшествия в Макеевке. В то же время, разница между признанными РФ и вероятными реальными жертвами лишь подчеркивает постоянную ложь в публичных заявлениях россиян. Цифры сильно расходятся с истинной картиной из-за сочетания преднамеренной дезинформации с неточностями в отчетах младших российских чиновников, пытающихся приуменьшить свои ошибки и переложить вину на других.

В ночь с 31 на 1 января ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке, где разместились российские военнослужащие. По данным Управления стратегических коммуникаций при ВСУ, 400 российских военных погибли, а еще 300 получили ранения.

Минобороны России начало расследование из-за удара по военнослужащим в Макеевке. Первый замглавы Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Севрюков причиной гибели россиян массовое использование мобильных телефонов. По его мнению, ВСУ смогли отследить скопление сигналов и запустить по полученным координатам запустить ракету из РСЗО HIMARS.