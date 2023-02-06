Донбас и Запорожье: в ГУР назвали направления возможного наступления ВС РФ

По информации украинской разведки, командование противника намерено мобилизовать до 500 тысяч солдат для проведения штурмовых действий. При этом в Херсонской области и на подступах к Крыму ВС РФ будут обороняться.

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Российская армия в 2023 году планирует провести наступление на трех направлениях — в Донецкой и Луганской областях, а также в районе Запорожья. Для этого весной и летом этого года российское командование намерено мобилизовать от 300 до 500 тысяч солдат. Об этом 6 февраля сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, украинская разведка зафиксировала подготовку противника к наступательной операции в нынешнем году, что свидетельствует о намерении Кремля продолжать войну против Украины. Скибицкий отмечает, что российские войска могут пойти по трем направлениям, при этом в Херсонской области и на подступах к Крыму противник будет обороняться.

"Мы определили, что наступления войск РФ могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом на Херсонщине и Крыму войска РФ будут вести оборону", — сообщил представитель ГУР.

Он добавил, что новая волна мобилизации в России будет длиться до двух месяцев, однако реализация планов по наступлению будет сильно зависеть как от уровня подготовки личного состава и технического оснащения российских сил, так и от уровня, качества и темпов западной военной поддержки ВСУ.

В качестве примера Скибицкий привел удар по Макеевке, в результате которого враг потерял более 300 человек.

"Удар по оккупированной Макеевке и являются частью нашего контрнаступления – большая резонансная потеря личного состава мобилизованных является не только свидетельством беспомощности военного командования РФ, но и психологическое давление на россиян, которые колеблются по поводу участия в этой абсурдной войне", — подчеркнул Скибицкий.

Напомним, после удара 31 декабря по военной базе ВС РФ в Макеевке, российские власти категорически запретили публиковать данные о мобилизованных россиянах, которые были там ликвидированы. По словам военного комиссара Самарской области Алексея Вдовина, публикацией личных данных ликвидированных российских военных якобы могут воспользоваться иностранные разведки.

Журналисты Financial Times 6 февраля опубликовали материал, в котором говорилось, что российская армия может начать наступление в Украине в течение 10 дней. Противник ставит цель — захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.