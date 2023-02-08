Харківська чи Запорізька області: у РНБО назвали напрямки можливих атак військ РФ (відео)

Командування ЗС РФ до роковин великого вторгнення 24 лютого намагатиметься показати росіянам "хоч щось", вважає секретар РНБО Олексій Данілов. Під загрозою нападу — райони на північний схід від Харкова та на південь від Запоріжжя.

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Російські окупанти спробують піти в атаку в районі північного сходу від Харкова або на південь від Запоріжжя. Про це сказав в інтерв'ю Reuters 7 лютого секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

За оцінкою чиновника, ЗС РФ зробить спроби просунутися на Харківському чи Запорізькому напрямках, але їхній успіх залежить від дій ЗСУ.

Війська Росії посилили наступ на сході України, додавши до своїх лав десятки тисяч нещодавно мобілізованих військовослужбовців. Київ очікував наступу Москви, адже напередодні міста на північному сході й півдні зазнавали інтенсивних обстрілів, пише агентство.

Інші високопосадовці, включаючи президента Володимира Зеленського, заявили про ймовірність проведення Росією ще одного великого наступу в найближчі тижні. Наближається річниця російського вторгнення 24 лютого.

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"Їм потрібно щось показати своєму народу. Вони мають бажання зробити щось велике, як вони це бачать, до цієї дати", — продовжив Данілов.

Секретар РНБО повторив ранні прогнози про бажання ЗС РФ захопити всю Донецьку та Луганську області.

У спілкуванні з Radio NV Олексій Данілов також назвав імовірну дату повторного наступу 24 лютого.

"Звітувати особливо нема про що, тому що, крім того, що терористи захопили Запорізьку атомну станцію, є територія, яка поки що пребуває під окупацією, але ми обов'язково її звільнимо. Немає жодних таких звітів, які вони свого часу собі намалювали", — заявив він.

Українське військове командування, за словами секретаря РНБО, готується до будь-якого розвитку подій і розуміє стан ворожої армії.

"Я не говорив би, що ми можемо абсолютно розслабитися, і перемога вже в кишені. Нам доведеться дуже багато працювати для звільнення всієї нашої рідної землі від цих терористів, які на неї увірвалися, починаючи з 2014 року", — підсумував Данілов.

Наступ ЗС РФ в Україні: головні напрямки атак

Російські окупанти не захопили жодного великого населеного пункту в Україні під час зимової кампанії попри багатотисячні втрати, наголошує Reuters.

Міністр оборони України Олексій Резніков сумнівається, що російські військові йтимуть в атаку з усіх боків за аналогією з лютим минулого року. Чиновник упевнений, що загострення може бути на сході в Донецькій і Луганській областях, на півдні (Запорізькому напрямку) чи повторний наступ на Київ.

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Командувач угрупованням сил оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк говорив про відсутність у військ Росії ударних угруповань у Білорусі.

На Харківському напрямку ситуація контрольована. За словами заступника голови Харківської обладміністрації Романа Семенухи, ворог запускає дезінформацію для панічних настроїв і спроби змусити Генштаб перекинути туди військові частини. Загрозу для Харкова ставлять ракетні удари, упевнений військовий.

Британська газета Financial Times 6 лютого, посилаючись на надійні розвіддані, писала про новий наступ військ Росії в Україні протягом 10 днів. Атака може розпочатися на захід від Кремінної в напрямку до Лимана.

Розвідка Міноборони Великобританії у звіті від 7 лютого називала захоплення Донецької області головною метою наступу ЗС РФ. Окупанти просуваються вкрай повільно — на кількасот метрів за тиждень через дефіцит боєприпасів і маневрених підрозділів, упевнені фахівці.