Для розрядки обстановки: генерал США регулярно спілкується з главою Генштабу РФ

В Об'єднаному комітеті начальників штабів стверджують, що під час таких розмов сторони представляють свою думку того, що відбувається на фронті.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі регулярно телефонує начальнику Генерального штабу РФ Валерію Герасимову, щоб розряджати обстановку на тлі війни. Про це повідомив представник Об'єднаного комітету начальників штабів США полковник Дейв Батлер, повідомляє PAP.

Він заявив, що Міллі регулярно проводить розмови з Герасимовим, щоб залишати канал зв'язку між Москвою та Вашингтоном, а також розряджати обстановку.

"У ситуації, коли така потужна нація вирішує вторгнутися в іншу суверенну країну, не йдеться про спільну мову. Єдине, про що ми погоджуємося, це залишати лінію зв'язку відкритою. Коли конфлікт загострюється, ми можемо телефонувати одне одному та намагатися деескалувати ситуацію", — заявив Батлер.

Він зазначив, що під час розмови військові США представляють свою точку зору, а росіяни свою, що вже дозволяє зберігати діалог між сторонами.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що ЗС РФ спробує захопити прифронтовий Бахмут Донецької області до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Про загрозу завдання масованих ударів по Україні до річниці вторгнення днем раніше також попереджали в Оперативному командуванні "Південь".