Організував стеження за зятем Лаврова: у Карелії потонув соратник Євгена Пригожина

За даними журналістів, Андрій Ткаченко був наближеним до ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Повернувшись із війни в Україні, він вступив на роботу в компанію свого друга, з яким згодом перекинувся на човні.

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На озері-водосховищі Сегозеро в Карелії потонув російський військовий Андрій Ткаченко, який входив в оточення глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і міг бути замовником стеження за зятем міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Про це повідомляє видання "Daily Карелия".

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Повідомляється, що Ткаченко зник 28 жовтня після того, як приїхав у Карелію до друга на риболовлю. Уранці 28 жовтня він разом зі своїм сином орендував катер і поїхав на Сегозеро. Під час шторму човен перекинувся приблизно за 400 метрів від берега.

Син Ткаченка доплив до найближчого острова, його виявили місцеві жителі. Через деякий час знайшли катер, що перекинувся, і тіло товариша Ткаченка. Про те, що знайдено тіло самого Ткаченка, стало відомо ввечері в неділю, 3 листопада.

Що відомо про Андрія Ткаченка?

За даними"Нової газети", Ткаченко був пов'язаний із ПВК "Вагнер" і входив у ближнє коло Пригожина. Раніше він деякий час працював у правоохоронних органах. У червні 2024 року він повернувся з війни та влаштувався на роботу в компанію свого друга, з ним він і перекинувся на човні під час риболовлі.

Андрій Ткаченко Андрій Ткаченко Андрій Ткаченко

За словами журналістів, Ткаченко був наближеним до ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, Автори публікації зробили такий висновок, зокрема, й на підставі того, як номер Ткаченка значився в телефонах інших людей. У 2020 році Ткаченко проходив у справі про стеження за зятем глави російського МЗС Сергія Лаврова — Олександром Винокуровим.

У матеріалах справи, доступ до яких дістали журналісти, повідомлялося, що Ткаченко пересилав білінги й архів повідомлень у WhatsApp зятя Лаврова Олександру Малолетку, який обіймав посаду в структурах безпеки Пригожина. За це, за даними журналістів, Ткаченко отримав 270 тисяч рублів.

З листопада 2022 року Ткаченко брав участь у війні з Україною, був у званні старшого лейтенанта ДРГ у Бєлгородській області.

Нагадаємо, що на початку жовтня повідомлялося про те, що трапилося з найманцями, які потрапили в полон до туарегів.

3 жовтня повідомлялося, що "вагнерівці" розстріляли добровольця ЗСУ з Балтики. Відео страти виклали в мережу.