США запропонували $10 млн за будь-які відомості про пропагандистів із Telegram-каналу "Рибарь" (фото)
Держдепартамент США збирає інформацію, яка б допомогла встановити особи та місцеперебування адмінів і співробітників російського Telegram-каналу, який колись був пов'язаний із главою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.
Американський уряд пропонує до 10 млн доларів як винагороду за відомості, які допоможуть встановити особи або місцеперебування адмінів і співробітників російського пропагандистського медіаресурсу "Рибарь". Про це повідомляють на сайті програми Державного департаменту Rewards for Justice.Важливо
Представники Сполучених Штатів вважають, що співробітники каналу можуть бути причетні до спроб впливу на вибори у США 2024 року.
"Рибар" отримує фінансування за контрактну роботу від російської оборонної організації "Ростех", щодо якої з червня 2022 року діють санкції американського Мінфіну", — ідеться в публікації.
Зазначається, що "Ростех" намагався всілякими способами обійти санкційні обмеження, зокрема закуповував матеріали за допомогою проксі-організацій і постачальників.
"Рибар" шляхом зв'язків і фінансування від "Ростеха" зміцнює можливості російських ЗС і поширює антизахідні наративи.
Стверджується, що Telegram-канал раніше був пов'язаний із керівником угруповання ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Кошти на роботу медіаорганізації виділяються через підсанкційну корпорацію "Ростех".
У США "Рибарь" поширює російські політичні інтереси за допомогою хештегів #HOLDTHELINE і #STANDWTHTEXAS.
Напередодні листопадових виборів з'явився акаунт у соцмережі X з назвою "TEXASvsUSA". Акаунт, за задумом його авторів, має сприяти поляризації американського суспільства, сіяти ненависть, соціальну напруженість, розбіжності між прихильниками двох партій, а також расову ворожнечу.
У списку співробітників російської організації згадано Михайла Звінчука, власника "Рибаря". Він записав відеозвернення, в якому заперечує звинувачення в тому, що співробітники каналу намагаються впливати на вибори в США. І вказав свою московську адресу, мовляв, чекає обіцяної винагороди.
Нагадаємо, що в Офісі президента порівняли німецький таблоїд Bild із російськими пропагандистами: все через заяву про ядерну зброю.
Також повідомлялося, що наприкінці вересня голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що кадри роботи співробітників місцевих ТЦК активно використовують у своїх цілях блогери й російські пропагандисти.