США запропонували $10 млн за будь-які відомості про пропагандистів із Telegram-каналу "Рибарь" (фото)

Держдепартамент США збирає інформацію, яка б допомогла встановити особи та місцеперебування адмінів і співробітників російського Telegram-каналу, який колись був пов'язаний із главою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

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Американський уряд пропонує до 10 млн доларів як винагороду за відомості, які допоможуть встановити особи або місцеперебування адмінів і співробітників російського пропагандистського медіаресурсу "Рибарь". Про це повідомляють на сайті програми Державного департаменту Rewards for Justice.

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Представники Сполучених Штатів вважають, що співробітники каналу можуть бути причетні до спроб впливу на вибори у США 2024 року.

"Рибар" отримує фінансування за контрактну роботу від російської оборонної організації "Ростех", щодо якої з червня 2022 року діють санкції американського Мінфіну", — ідеться в публікації.

Ці особи працюють на ТОВ "Рибарь", російську медіа-організацію, яка колись фінансувалася покійним бізнес-магнатом Євгеном Пригожиним. Медіа-ресурс поширює дезінформацію та пропаганду. Їхні шкідливі інформаційні кампанії були спрямовані на вибори у США 2024 року

Зазначається, що "Ростех" намагався всілякими способами обійти санкційні обмеження, зокрема закуповував матеріали за допомогою проксі-організацій і постачальників.

"Рибар" шляхом зв'язків і фінансування від "Ростеха" зміцнює можливості російських ЗС і поширює антизахідні наративи.

Стверджується, що Telegram-канал раніше був пов'язаний із керівником угруповання ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Кошти на роботу медіаорганізації виділяються через підсанкційну корпорацію "Ростех".

У США "Рибарь" поширює російські політичні інтереси за допомогою хештегів #HOLDTHELINE і #STANDWTHTEXAS.

Напередодні листопадових виборів з'явився акаунт у соцмережі X з назвою "TEXASvsUSA". Акаунт, за задумом його авторів, має сприяти поляризації американського суспільства, сіяти ненависть, соціальну напруженість, розбіжності між прихильниками двох партій, а також расову ворожнечу.

У списку співробітників російської організації згадано Михайла Звінчука, власника "Рибаря". Він записав відеозвернення, в якому заперечує звинувачення в тому, що співробітники каналу намагаються впливати на вибори в США. І вказав свою московську адресу, мовляв, чекає обіцяної винагороди.

Нагадаємо, що в Офісі президента порівняли німецький таблоїд Bild із російськими пропагандистами: все через заяву про ядерну зброю.

Також повідомлялося, що наприкінці вересня голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що кадри роботи співробітників місцевих ТЦК активно використовують у своїх цілях блогери й російські пропагандисти.