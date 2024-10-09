"Все повинно бути знищено": Соловйов закликав розбомбити головний вокзал у Києві (відео)
За словами російського пропагандиста, попри те, що Україна доволі швидко відновлює зруйновані РФ об'єкти інфраструктури, потрібно далі по них бити, адже це справляє "хороший" психологічний ефект.
Головний залізничний вокзал у Києві разом з мостами та греблями повинні бути знищені. Про це заявив російський пропагандист Володимир Соловйов у своїй програмі "Вечер с Владимиром Соловьевым".
"Я не розумію, чому залізничний вокзал існує в Києві. Чому не знищені усі точки входу на територію України. Їх не так багато", — сказав Соловйов.
Він визнав, що об'єкти інфраструктури, по яких постійно завдають ударів російські окупанти, доволі швидко відновлюються, але, за його словами, потрібно далі їх руйнувати, адже "психологічно — це добре".
"Греблі, мости — все повинно бути знищено", — зазначив пропагандист.
Насамкінець він вкотре повторив мантру російської пропаганди про "українських націоналістів", за життя яких, за його словами, не потрібно перейматись.
Нагадаємо, у червні Володимир Соловйов в прямому етері свого шоу запропонував підірвати дамбу київської ГЕС, аби затопити столицю України.
23 вересня у Соловйова визнали, що РФ не зможе вистояти проти НАТО.