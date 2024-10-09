"Все повинно бути знищено": Соловйов закликав розбомбити головний вокзал у Києві (відео)

За словами російського пропагандиста, попри те, що Україна доволі швидко відновлює зруйновані РФ об'єкти інфраструктури, потрібно далі по них бити, адже це справляє "хороший" психологічний ефект.

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Головний залізничний вокзал у Києві разом з мостами та греблями повинні бути знищені. Про це заявив російський пропагандист Володимир Соловйов у своїй програмі "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Я не розумію, чому залізничний вокзал існує в Києві. Чому не знищені усі точки входу на територію України. Їх не так багато", — сказав Соловйов.

Він визнав, що об'єкти інфраструктури, по яких постійно завдають ударів російські окупанти, доволі швидко відновлюються, але, за його словами, потрібно далі їх руйнувати, адже "психологічно — це добре".

"Греблі, мости — все повинно бути знищено", — зазначив пропагандист.

Насамкінець він вкотре повторив мантру російської пропаганди про "українських націоналістів", за життя яких, за його словами, не потрібно перейматись.

Нагадаємо, у червні Володимир Соловйов в прямому етері свого шоу запропонував підірвати дамбу київської ГЕС, аби затопити столицю України.

23 вересня у Соловйова визнали, що РФ не зможе вистояти проти НАТО.