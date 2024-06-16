"Найжорсткіше покарання": Соловйов закликав підірвати київську дамбу (відео)

Заява рупора Кремля прозвучала на тлі останнього висловлювання російського президента Путіна про нібито готовність припинити війну за його цинічним "планом миру".

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Головний російський пропагандист Володимир Соловйов в прямому ефірі свого нового шоу запропонував підірвати дамбу київської ГЕС, аби затопити столицю України. Така заява прозвучала на тлі нещодавнього висловлювання глави Кремля Володимира Путіна про нібито готовність припинити війну за його цинічним "планом миру". Відповідне відео опублікував радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.

При цьому він підкреслив, що зараз російські рупори вже не намагаються ховатися у своїх заявах.

"Вибачте, я реально не розумію, чому досі київська дамба досі стоїть. Я вважаю, що ми повинні перейти до позиції найжорстокішого покарання. Слухайте, вони нам "утюжать" Бєлгород, а ми намагаємося "зберегти" Київ", – озвучив свою позицію Соловйов.

Заява Володимира Соловйова

Варто зазначити, шо його заява викликала відверто незадоволену реакцію з боку одного із "експертів", запрошених в студію. Водночас рупор Кремля не припиняв говорити нісенітниці щодо "благородність" росіян. Крім того, він нагадав про застереження керівника ГУР МО України про долю Кримського мосту.

Андрющенко прокоментував вислів соратника Кремля, зазначивши, що відповідна заява прозвучала під час Саміту миру, який нині проходить у Швейцарії та на тлі останніх висловлювань російського президента Путіна про нібито бажання РФ до "досягнення миру".

"Чудова нагода учасникам прийняти пропозиції України та союзників з одного боку. З іншого – вони навіть вже не ховаються. Яка там "денацифікація і демілітаризація". Просто знищ всіх українців – заклики до прямого геноциду. Ми й так знали, але пішло два роки та понад пів мільйона росіян, аби вони вже не ховалися", – наголосив радник мера українського Маріуполя.

11 травня стало відомо, що російське угруповання окупаційних військ "Север" у районі Старого Салтова Харківської області пошкодило дамбу Печенізького водосховища.

Крім того, 22 березня російські окупанти здійснили наймасованішу атаку на об'єкти української енергетичної інфраструктури за останній рік. Так, лише в одну Дніпровську ГЕС загарбники поцілили вісім разів.