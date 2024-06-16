"Самое жесткое наказание": Соловьев призвал взорвать киевскую дамбу (видео)

Заявление рупора Кремля прозвучало на фоне последнего высказывания российского президента Путина о якобы готовности прекратить войну по его циничному "плану мира".

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Главный российский пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире своего нового шоу предложил взорвать дамбу киевской ГЭС, чтобы затопить столицу Украины. Такое заявление прозвучало на фоне недавнего высказывания главы Кремля Владимира Путина о якобы готовности прекратить войну по его циничному "плану мира". Соответствующее видео опубликовал советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.

При этом он подчеркнул, что сейчас российские рупоры уже не пытаются прятаться в своих заявлениях.

"Извините, я реально не понимаю, почему до сих пор киевская дамба до сих пор стоит. Я считаю, что мы должны перейти к позиции жесточайшего наказания. Слушайте, они нам "утюжат" Белгород, а мы пытаемся "сохранить" Киев", — озвучил свою позицию Соловьев.

Заявление Владимира Соловьева

Стоит отметить, что его заявление вызвало откровенно недовольную реакцию со стороны одного из "экспертов", приглашенных в студию. В то же время рупор Кремля не прекращал говорить чушь о "благородстве" россиян. Кроме того, он напомнил о предостережении руководителя ГУР МО Украины о судьбе Крымского моста.

Андрющенко прокомментировал высказывание соратника Кремля, отметив, что соответствующее заявление прозвучало во время Саммита мира, который сейчас проходит в Швейцарии и на фоне последних высказываний российского президента Путина о якобы желании РФ к "достижению мира".

"Прекрасная возможность участникам принять предложения Украины и союзников с одной стороны. С другой — они даже уже не прячутся. Какая там "денацификация и демилитаризация". Просто уничтожь всех украинцев — призывы к прямому геноциду. Мы и так знали, но ушло два года и более полумиллиона россиян, чтобы они уже не прятались", — подчеркнул советник мэра украинского Мариуполя.

11 мая стало известно, что российская группировка оккупационных войск "Север" в районе Старого Салтова Харьковской области повредила дамбу Печенежского водохранилища.

Кроме того, 22 марта российские оккупанты осуществили самую массированную атаку на объекты украинской энергетической инфраструктуры за последний год. Так, только в одну Днепровскую ГЭС захватчики попали восемь раз.