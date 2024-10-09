"Все должно быть уничтожено": Соловьев призвал разбомбить главный вокзал в Киеве (видео)

По словам российского пропагандиста, несмотря на то, что Украина довольно быстро восстанавливает разрушенные РФ объекты инфраструктуры, нужно дальше по ним бить, ведь это производит "хороший" психологический эффект.

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Главный железнодорожный вокзал в Киеве вместе с мостами и плотинами должны быть уничтожены. Об этом заявил российский пропагандист Владимир Соловьев в своей программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Я не понимаю, почему железнодорожный вокзал существует в Киеве. Почему не уничтожены все точки входа на территорию Украины. Их не так много", — сказал Соловьев.

Он признал, что объекты инфраструктуры, по которым постоянно наносят удары российские оккупанты, довольно быстро восстанавливаются, но, по его словам, нужно дальше их разрушать, ведь "психологически — это хорошо".

"Плотины, мосты — все должно быть уничтожено", — отметил пропагандист.

В конце он в очередной раз повторил мантру российской пропаганды об "украинских националистах", за жизнь которых, по его словам, не нужно переживать.

Напомним, в июне Владимир Соловьев в прямом эфире своего шоу предложил взорвать дамбу киевской ГЭС, чтобы затопить столицу Украины.

23 сентября у Соловьева признали, что РФ не сможет выстоять против НАТО.