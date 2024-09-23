"Бесперспективно": у Соловьева признали, что РФ не сможет выстоять против НАТО (видео)

Любой сценарий ведения боевых действий будет крайне невыгодным для РФ ввиду превосходства НАТО по всем позициям в несколько раз, считает эксперт Михаил Ходаренок.

Related video

Россия на сможет вести войну с НАТО. Для нее это заранее проигрышный вариант без использования ядерного оружия. Об этом в эфире"Вечера с Владимиром Соловьевым" заявил один из его приглашенных военных экспертов Михаил Ходаренок.

Так, пропагандист Соловьев поинтересовался у него, сможет ли Россия противостоять блоку НАТО, на что Ходаренок ответил, что такое противостояние для России бесперспективно, так как у Альянса выше военно-экономические возможности и потенциал.

"С нашей стороны любой ход ведения боевых действий будет крайне невыгодным ввиду превосходства (НАТО) по всем позициям в несколько раз. Поэтому, как мне представляется, любое противостояние с блоком НАТО возможно только с применением ядерного оружия. Другого варианта просто нет", — сказал он.

Эксперт напомнил, что есть такое понятие, как "основной закон войны" который гласит, что ход и результат вооруженной борьбы определяется совокупностью военно-экономических потенциалов сторон.

"Но если военная организация НАТО превосходит нас на порядок по некоторым показателям, а то и на два, и на три, то вступать в такое вооруженное противостояние только с конвенционными средствами поражения для нас абсолютно бесперспективно", — пояснил Ходаренок.

Напомним, что ранее сообщалось, что Кремль пересматривает эффективность "бряцания ядерным оружием", чтобы влиять на политические дебаты Запада по поддержке Украины и разрешения ВСУ на дальнобойные удары по РФ западным оружием.