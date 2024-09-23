"Безперспективно": у Соловйова визнали, що РФ не зможе вистояти проти НАТО (відео)

Будь-який сценарій ведення бойових дій буде вкрай невигідним для РФ з огляду на перевагу НАТО за всіма позиціями у кілька разів, вважає експерт Михайло Ходарьонок.

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Росія на зможе вести війну з НАТО. Для неї це заздалегідь програшний варіант без використання ядерної зброї. Про це в ефірі "Вечера с Владимиром Соловьевым" заявив один із його запрошених військових експертів Михайло Ходарьонок.

Так, пропагандист Соловйов поцікавився в нього, чи зможе Росія протистояти блоку НАТО, на що Ходарьонок відповів, що таке протистояння для Росії безперспективне через те, що у Альянсу вищі військово-економічні можливості та потенціал.

"З нашого боку будь-який перебіг ведення бойових дій буде вкрай невигідним з огляду на перевагу (НАТО) за всіма позиціями у кілька разів. Тому, як мені видається, будь-яке протистояння з блоком НАТО можливе тільки із застосуванням ядерної зброї. Іншого варіанту просто немає", — сказав він.

Експерт нагадав, що є таке поняття, як "основний закон війни" який говорить, що результат збройної боротьби визначається сукупністю військово-економічних потенціалів сторін.

"Але, якщо військова організація НАТО перевершує нас на порядок за деякими показниками, а то і на два, і на три, то вступати в таке збройне протистояння тільки з конвенційними засобами ураження для нас абсолютно безперспективно", — пояснив Ходарьонок.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Кремль переглядає ефективність "брязкання ядерною зброєю", щоб впливати на політичні дебати Заходу щодо підтримки України та дозволу ЗСУ на далекобійні удари по РФ західною зброєю.