Госдепартамент США собирает информацию, которая бы помогла установить личности и местонахождение админов и сотрудников российского Telegram-канала, который прежде был связан с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

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Американское правительство предлагает до 10 млн долларов в качестве вознаграждения за сведения, которые помогут установить личности или местонахождение админов и сотрудников российского пропагандистского медиа-ресурса "Рыбарь". Об этом сообщается на сайте программы Государственного департамента Rewards for Justice.

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Представители Соединенных Штатов считают, что сотрудники канала могут быть причастны к попыткам влияния на выборы в США 2024 года.

"Рыбарь" получает финансирование за контрактную работу от российского оборонной организации "Ростех", в отношении которой с июня 2022 года действуют санкции американского Минфина", — говорится в публикации.

Эти лица работают на ООО "Рыбарь", российскую медиа-организацию, которая прежде финансировалась покойным бизнес-магнатом Евгением Пригожиным. Медиа-ресурс распространяет дезинформацию и пропаганду. Их вредоносные информационные кампании были направлены на выборы в США 2024 года

Отмечается, что "Ростех" пытался всевозможными способами обойти санкционные ограничения, в т.ч. закупал материалы посредством прокси-организаций и поставщиков.

"Рыбарь" за счет связей и финансирования от "Ростеха" укрепляет возможности российских ВС и распространяет антизападные нарративы.

Утверждается, что Telegram-канал прежде был связан с руководителем группировки ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Средства на работу медиа-организации выделяются через подсанкционной корпорации "Ростех".

В США "Рыбарь" распространяет российские политические интересы с помощью хэштегов #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS.

В преддверии ноябрьских выборов появился аккаунт в соцсети X с названием "TEXASvsUSA". Аккаунт, по замыслу его создателей, должен способствовать поляризации американского общества, сеять ненависть, социальную напряженности, разногласия между сторонниками двух партий, а также расовую рознь.

В списке сотрудников российской организации упомянут Михаил Звинчук, владелец "Рыбаря". Он записал видеобращение, в котором отрицает обвинения в том, что сотрудники канала пытаются влиять на выборы в США. И указал свой московский адрес, дескать, ждет обещанного вознаграждения.

Напомним, что в Офисе президента сравнили немецкий таблоид Bild с российскими пропагандистами: все из-за заявления о ядерном оружии.

Также сообщалось, что в конце сентября глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что кадры работы сотрудников местных ТЦК активно используют в своих целях блогеры и российские пропагандисты.