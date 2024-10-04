ПВК "Вагнер" у Малі: що сталося з найманцями, які потрапили в полон до туарегів, — Reuters

За словами журналістів, родичі "вагнерівців" повідомляють про те, що з ними зв'язується ПВК і говорить про загибель своїх найманців у полоні.

Related video

У ПВК "Вагнер" заявили, що їхній найманець, якого повстанці-туареги в Малі взяли в полон живим, помер. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

За словами журналістів, "вагнерівці" повідомили про це родичам одного зі своїх бійців. Щоправда, ці дані суперечать інформації, яку поширюють туареги.

Важно

Повстанці-туареги в Малі заявили, що в липні вбили понад 80 росіян із ПВК "Вагнер"

Видання пише, що брат найманця Олександра Єфремова заявив, що йому зателефонували з ПВК і повідомили про смерть родича. Зазначається, що Єфремова та інших росіян захопили в полон повстанці-туареги під час битви в пустелі наприкінці липня.

За словами журналістів, вони зв'язалися з іншими родичами полонених "вагнерівців". Вони заявили, що отримували аналогічні повідомлення від ПВК.

При цьому, як повідомляється, представник туарегів заявив, що "вагнерівці" брешуть і всі полонені насправді живі.

"Усі наші полонені живі", — сказав Мохамед Ель-Маулуд Рамадан, представник організації туарегів.

"Вагнер — брехуни", — зазначив він.

У матеріалі йдеться, що ні туареги, ні "вагнерівці" не надали доказів своїм словам. Ба більше, російські найманці не змогли знайти тіла своїх товаришів по службі після бою.

Раніше журналісти розкрили деталі розгрому ПВК "Вагнер" у Малі. Один із росіян вижив після боїв під Бахмутом, але повторно пішов воювати і загинув у Малі. Також у сутичці з туарегами загинув ветеран ЗС РФ, який мав 30-річний досвід служби і починав із війни в Чечні.

Також нагадаємо, що туареги, які розбили "вагнерівців" у Малі, заявили, що не отримували допомоги від України. Так, альянс повстанців не отримував жодної зовнішньої допомоги в бойових діях наприкінці липня. Тоді вони завдали удару по найманцях ПВК "Вагнер" і армії Малі.