Гинуть і лежать в пустелях: Reuters з'ясувало деталі розгрому ПВК "Вагнер" у Малі

Один з росіян вижив після боїв під Бахмутом, але повторно пішов воювати та загинув у Малі. Також у сутичці з туарегами загинув ветеран ЗС РФ, який мав 30-річний досвід служби і починав з війни в Чечні.

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Міноборони РФ ігнорує родичів найманців ПВК "Вагнер", які пішли воювати в Африку та зникли безвісти. Сім'ї поскаржились, що їм зрідка телефонують представники підрозділів, але частина з них досі не знає, як поховати тих, хто загинув за тисячі кілометрів від РФ посеред пустелі. Про долю кількох "вагнерівців", які воювали у Малі, розповіло агентство Reuters.

Журналісти дослідили листування родичів "вагнерівці", які шукали їх у соцмережах, та дописи "ВКонтакте", опубліковані російськими найманцями. Крім того, вони зуміли поспілкуватись з дружинами та матерями тих, хто завербувався у Африканський корпус ПВК "Вагнер", скористались відкритими даними щодо подій у Африці та програмами для розпізнавання облич. Розслідувачі встановили особи 23 найманців, учасників бою в Малі, після якого з'явились фото та відео з шматком пустелі, встеленого тілами загиблих. Дехто з них був новачком і завербувався таємно від сім'ї. Інші ж чинили воєнні злочини, починаючи з Чеченських воєн, які вела РФ, ідеться у статті Reuters. Родичі повідомили, що тіла залишились в пустелі і вони їх так і не отримали.

Бій, який зацікавив журналістів, відбувався біля міста Тінзаватен (Tinzawatene), розташованого на кордоні між Алжиром та Малі. "Вагнерівці" зіштовхнулись з повстанцями-туарегами і програли. Орієнтовна кількість загиблих — 84 осіб "вагнерівців" та 47 малійців.

ПВК "Вагнер" та РФ - фото "вагнерівців" незадовго до бою в Малі Фото: Соцмережi

ПВК "Вагнер" та РФ

У статті навели життєві історії кількох найманців, яких ідентифікували журналісти.

Вадим Євсюков — 31-річний росіянин, який сидів за наркотики, у 2022 році завербувався у ПВК "Вагнер", воював під керівництвом Євгена Пригожина, пережив Донбас і Бахмут і демобілізувався. Потім у нього виникло "відчуття провини за те, що вижив", тому завербувався повторно і поліг в Малі. Володимир Акімов — 25-річний боєць ПДВ, був строковиком, пішов воювати в Африку, загинув. Його матір "розлючена" на Міноборони РФ, тому що їй нічого не повідомили про місце загибелі, не надали тіло і, схоже, не збираються його шукати. Олексій Кузекмаєв — 47-річний росіянин без досвіду служби, який завербувався таємно від дружини і зник безвісти в Африці після бою в Малі. Олександр Лазарєв — 48-річний ветеран ЗС РФ, який воював у Чечні. Це був один з найдосвідченіших найманців, який загинув від рук туарегів, написали журналісти. Крім того, серед втрат РФ — адміністратор каналу The Gray Zone Микита Федякін, командир підрозділу Сергій Шевченко.

Орієнтовно у Африці може перебувати близько 6 тис. "вагнерівці", у Малі — 1,5-2 тис. Водночас російське Міноборони, куди начебто влилась ПВК, мовчить щодо діяльності найманців. Представники підрозділів телефонують родинам та повідомляють про загиблих, декого ховають на батьківщині, когось — ні.

ПВК "Вагнер" та РФ - допис повстанців-туарегів про полонених "вагнерівців"

Згідно з даними розслідувачів, найманці, які опинилися в Малі, Буркіна-Фасо та Нігері, перед тим воювали в Сирії, Лівії та в Україні. Водночас вважалось, що бойові дії в Африці проти повстанців, заколотників та найманців "Аль-Каїди" чи "Ісламської держави" будуть "відпусткою", порівняно з боями під Бахмутом. Однак з'ясувалось, що РФ та ПВК "Вагнер" програють так само, як це раніше зробили ряд європейських урядів та міжнародних організацій, підсумувало агентство.

Зазначимо, Фокус писав про бій, який "вагнерівці" програли у Малі. На відео та фото з місця подій спершу показують найманців, які вихваляються майбутньою операцією, а потім кадри від туарегів, які показують підсумки переможного бою. На одному з фото з'явився також український прапор, а повстанці написали у X (Twitter), що можуть поділитись полоненими з Україною. У західних ЗМІ висловлювали здогадки, що за подіями може стояти ГУР Міноборони, але українська розвідка офіційно це не підтвердила.

Нагадуємо, 6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін назвав кількість росіян, які загинули або дістали поранення за час 30-місячної війни в Україні.