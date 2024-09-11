Гибнут и лежат в пустынях: Reuters выяснило детали разгрома ЧВК "Вагнер" в Мали

Один из россиян выжил после боев под Бахмутом, но повторно пошел воевать и погиб в Мали. Также в схватке с туарегами погиб ветеран ВС РФ, который имел 30-летний опыт службы и начинал с войны в Чечне.

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Минобороны РФ игнорирует родственников наемников ЧВК "Вагнер", которые пошли воевать в Африку и пропали без вести. Семьи пожаловались, что им изредка звонят представители подразделений, но часть из них до сих пор не знает, как похоронить тех, кто погиб за тысячи километров от РФ посреди пустыни. О судьбе нескольких "вагнеровцев", которые воевали в Мали, рассказало агентство Reuters.

Журналисты исследовали переписку родственников "вагнеровцев", которые искали их в соцсетях, и сообщения "ВКонтакте", опубликованные российскими наемниками. Кроме того, они сумели пообщаться с женами и матерями тех, кто завербовался в Африканский корпус ЧВК "Вагнер", воспользовались открытыми данными о событиях в Африке и программами для распознавания лиц. Расследователи установили личности 23 наемников, участников боя в Мали, после которого появились фото и видео с куском пустыни, устланного телами погибших. Некоторые из них были новичками и завербовались тайно от семьи. Другие же совершали военные преступления, начиная с Чеченских войн, которые вела РФ, говорится в статье Reuters. Родственники сообщили, что тела остались в пустыне и они их так и не получили.

Бой, который заинтересовал журналистов, происходил возле города Тинзаватен (Tinzawatene), расположенного на границе между Алжиром и Мали. "Вагнеровцы" столкнулись с повстанцами-туарегами и проиграли. Ориентировочное количество погибших — 84 человека "вагнеровцев" и 47 малийцев.

ЧВК "Вагнер" и РФ — фото "вагнеровцев" незадолго до боя в Мали Фото: Соцсети

ЧВК "Вагнер" и РФ

В статье привели жизненные истории нескольких наемников, которых идентифицировали журналисты.

Вадим Евсюков — 31-летний россиянин, который сидел за наркотики, в 2022 году завербовался в ЧВК "Вагнер", воевал под руководством Евгения Пригожина, пережил Донбасс и Бахмут и демобилизовался. Затем у него возникло "чувство вины за то, что выжил", поэтому завербовался повторно и погиб в Мали. Владимир Акимов — 25-летний боец ВДВ, был срочником, пошел воевать в Африку, погиб. Его мать "разъярена" на Минобороны РФ, потому что ей ничего не сообщили о месте гибели, не предоставили тело и, похоже, не собираются его искать. Алексей Кузекмаев — 47-летний россиянин без опыта службы, который завербовался тайно от жены и пропал без вести в Африке после боя в Мали. Александр Лазарев — 48-летний ветеран ВС РФ, который воевал в Чечне. Это был один из самых опытных наемников, который погиб от рук туарегов, написали журналисты. Кроме того, среди потерь РФ — администратор канала The Gray Zone Никита Федякин, командир подразделения Сергей Шевченко.

Ориентировочно в Африке может находиться около 6 тыс. "вагнеровцев", в Мали — 1,5-2 тыс. При этом российское Минобороны, куда якобы влилась ЧВК, молчит о деятельности наемников. Представители подразделений звонят семьям и сообщают о погибших, кого-то хоронят на родине, кого-то — нет.

ЧВК "Вагнер" и РФ — сообщение повстанцев-туарегов о пленных "вагнеровцах"

Согласно данным расследователей, наемники, которые оказались в Мали, Буркина-Фасо и Нигере, перед тем воевали в Сирии, Ливии и в Украине. При этом считалось, что боевые действия в Африке против повстанцев, мятежников и наемников "Аль-Каиды" или "Исламского государства" будут "отпуском" по сравнению с боями под Бахмутом. Однако выяснилось, что РФ и ЧВК "Вагнер" проиграют так же, как это ранее сделали ряд европейских правительств и международных организаций, подытожило агентство.

Отметим, Фокус писал о бое, который "вагнеровцы" проиграли в Мали. На видео и фото с места событий сначала показывают наемников, хвастающихся предстоящей операцией, а затем кадры от туарегов, которые показывают итоги победного боя. На одном из фото появился также украинский флаг, а повстанцы написали в X (Twitter), что могут поделиться пленными с Украиной. В западных СМИ высказывали догадки, что за событиями может стоять ГУР Минобороны, но украинская разведка официально это не подтвердила.

Напоминаем, 6 сентября глава Пентагона Ллойд Остин назвал количество россиян, которые погибли или получили ранения за время 30-месячной войны в Украине.