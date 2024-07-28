Малийские повстанцы предложили Украине отдать пленных "вагнеровцев" (видео)

Боевиков ЧВК "Вагнер" захватили в плен после удачной засады у границ с Алжиром, где наемники проводили совместную операцию с солдатами малийской хунты.

Related video

Представители малийского повстанческого движения "Постоянная стратегическая платформа мира, безопасности и развития" или CSP-PSD, которые взяли в плен несколько боевиков российской ЧВК "Вагнер", предложили передать их украинской стороне. Об этом 28 июля говорится в посте на странице повстанцев в сети X.

В публикации сказано, что данное решение было принято в знак солидарности с украинскими защитниками, которые борются с российскими оккупантами.

"Мы захватили значительное количество наемников "Вагнера" и хотим передать вам этих пленных в знак поддержки и солидарности. Этот жест направлен на то, чтобы помочь вам в вашей борьбе за справедливость и свободу", — написали повстанцы.

Также в посте сказано, что данный жест будет содействовать укреплению связей с украинской стороной и способствовать общей победе.

Отметим, что к публикации был прикреплен видеоролик, на котором запечатлены последствия боестолкновения между CSP-PSD и боевиками "ЧВК" Вагнер. На кадрах можно увидеть разбитую технику и более десяти уничтоженных боевиков военной компании.

Столкновение на границе с Алжиром

Судя по опубликованным повстанцами видео боестолкновения членов движения CSP-PSD с малийскими солдатами и "вагнеровцами" произошли 27 июля. Позже в сети появились многочисленные кадры результатов боя, на которых показали уничтоженных и захваченных в плен боевиков и военными малийской хунты.

Российский канал Baza рассказал о деталях боя. Сообщается, что малийские солдаты вместе с "вагнеровцами" проводили операцию у границ Алжира, подключив боевой вертолет Ми-24. Однако из-за песчаной бури он не смог прикрыть боевиков, поэтому повстанцам-туарегам удалось устроить засаду и уничтожить колонну военной техники.

В результате, по предварительным данным, более 20 боевиков "Вагнера" были ликвидированы. Остальная их часть вместе с бронетехникой была захвачена повстанцами.

Важно