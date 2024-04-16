"Вагнеровцев" из Африки готовятся перебросить в Белгородскую область, — ISW

Усилия ЧВК по вербовке персонала для своей деятельности в Африке на самом деле направлены на комплектацию подразделений для дальнейшей отправки в Белгородскую область, считают аналитики Института изучения войны.

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Военное командование РФ хочет перебросить в Белгородскую область бывших "вагнеровцев", которые служили в "Африканском корпусе". К такому выводу пришли аналитики американского Инстутита изучения войны (ISW).

Как сообщают аналитики, Кремль считает, что генерал-лейтенант ГРУ России Андрей Аверьянов не соблюл установленные Кремлем сроки по созданию подконтрольного Министерству обороны РФ Африканского корпуса. Поэтому российские власти готовятся передислоцировать отдельные отряды Африканского корпуса из Африки в Белгородскую область.

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"Усилия группы "Вагнера" по вербовке персонала для своей деятельности в Африке на самом деле направлены на вербовку персонала для отправки в Белгородскую область. 12 апреля солдаты российского Африканского корпуса отправились в Нигер, и непонятно, Африканский корпус полностью прекратит свою деятельность в Африке, или только некоторые отряды передислоцируются к украинско-российской границе", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВС РФ готовятся отражать рейды, которые проводят на территории приграничных областей России добровольцы из РДК и Легиона "Свобода России". Для этого хотят создать основу для новой группировки.

Ранее сообщалось, что Украина начала охоту на наемников ЧВК "Вагнер". Позиции российских наемников неоднократно атаковали в Судане в течение последних нескольких месяцев.