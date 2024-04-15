"Вагнеровцы" готовят белорусский спезназ к диверсиям в Украине, – ЦНС

По данным подполья, российские наемники проводили для белорусских спецназовцев занятия по инженерной и огнестрельной подготовке, а также по тактической медицине.

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На территории Республики Беларусь проходит подготовка диверсионных групп для выполнения задач в Украине. В обучении участвуют инструкторы из российской частной военной компании "Вагнер", сообщает Центр национального сопротивления 15 апреля, ссылаясь на данные белорусского подполья.

По информации ЦНС, в Беларуси прошел боевое слаживание отряд спецназначения "Гранит".

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"Обучение проводили все те же инструкторы из ЧВК "Вагнер", которые нашли себе убежище именно на территории страны союзника России", — говорится в публикации.

Сообщается, что "вагнеровцы" проводили занятия по инженерной и огнестрельной подготовке, а также по тактической медицине.

По данным подполья, главной задачей спецназовцев будет осуществление диверсий на территории Украины.

В ЦНС также отметили, что основным вооружением для подобных отрядов являются ручные противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы и пулеметы Калашникова.

Напомним, в марте Беларусь начала масштабную проверку боеготовности, в рамках которой белорусские подразделения размещались по меньшей мере в шести локациях. Основными бригадами, привлеченными к проверке боеготовности, стали 19-я и 120-я.

Согласно исследованию аналитического центра Robert Lansing Institute, российские спецслужбы могут готовить теракт на территории Беларуси, чтобы обвинить в этом полк Калиновского, состоящий из белорусских добровольцев в составе Сил обороны Украины.