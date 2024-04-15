"Вагнерівці" готують білоруський спецназ до диверсій в Україні, — ЦНС
За даними підпілля, російські найманці проводили для білоруських спецпризначенців заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, а також із тактичної медицини.
На території Республіки Білорусь відбувається підготовка диверсійних груп для виконання завдань в Україні. У навчанні беруть участь інструктори з російської приватної військової компанії "Вагнер", повідомляє Центр національного опору 15 квітня, посилаючись на дані білоруського підпілля.
За інформацією ЦНС, у Білорусі пройшов бойове злагодження загін спецпризначення "Граніт".Важливо
"Навчання проводили все ті ж інструктори з ПВК "Вагнер", які знайшли собі притулок саме на території країни союзника Росії", — йдеться в публікації.
Повідомляють, що "вагнерівці" проводили заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, а також із тактичної медицини.
За даними підпілля, головним завданням спецпризначенців буде здійснення диверсій на території України.
У ЦНС також зазначили, що основним озброєнням для подібних загонів є ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети та кулемети Калашникова.
Нагадаємо, у березні Білорусь розпочала масштабну перевірку боєготовності, в межах якої білоруські підрозділи розміщувалися щонайменше в шести локаціях. Основними бригадами, залученими до перевірки боєготовності, стали 19-та і 120-та.
Згідно з дослідженням аналітичного центру Robert Lansing Institute, російські спецслужби можуть готувати теракт на території Білорусі, щоб звинуватити в цьому полк Калиновського, що складається з білоруських добровольців у складі Сил оборони України.