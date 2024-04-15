"Вагнерівці" готують білоруський спецназ до диверсій в Україні, — ЦНС

За даними підпілля, російські найманці проводили для білоруських спецпризначенців заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, а також із тактичної медицини.

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На території Республіки Білорусь відбувається підготовка диверсійних груп для виконання завдань в Україні. У навчанні беруть участь інструктори з російської приватної військової компанії "Вагнер", повідомляє Центр національного опору 15 квітня, посилаючись на дані білоруського підпілля.

За інформацією ЦНС, у Білорусі пройшов бойове злагодження загін спецпризначення "Граніт".

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"Навчання проводили все ті ж інструктори з ПВК "Вагнер", які знайшли собі притулок саме на території країни союзника Росії", — йдеться в публікації.

Повідомляють, що "вагнерівці" проводили заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, а також із тактичної медицини.

За даними підпілля, головним завданням спецпризначенців буде здійснення диверсій на території України.

У ЦНС також зазначили, що основним озброєнням для подібних загонів є ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети та кулемети Калашникова.

Нагадаємо, у березні Білорусь розпочала масштабну перевірку боєготовності, в межах якої білоруські підрозділи розміщувалися щонайменше в шести локаціях. Основними бригадами, залученими до перевірки боєготовності, стали 19-та і 120-та.

Згідно з дослідженням аналітичного центру Robert Lansing Institute, російські спецслужби можуть готувати теракт на території Білорусі, щоб звинуватити в цьому полк Калиновського, що складається з білоруських добровольців у складі Сил оборони України.