У відповідь НАТО: Білорусь розпочала наймасштабнішу перевірку боєготовності, деталі (карта)

Для доукомплектування підрозділів у Білорусі провели масовий призов резервістів. У такий спосіб було призвано щонайменше шість тисяч осіб, з ними проводять заняття з предметів бойової підготовки.

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У березні у війську Білорусі розпочалася перевірка боєготовності, яка стала наймасштабнішою за останні роки. Про це повідомили в моніторинговому Telegram-каналі "Беларускі Гаюн".

"11 березня в ЗС РБ стартувала перевірка боєздатності, яка офіційно є відповіддю на навчання Steadfast Defender 2024 і Dragon-24, що проводяться країнами НАТО", — йдеться у повідомленні.

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Аналітики зауважили, що основними бригадами, залученими до перевірки боєготовності, стали 19-та і 120-та. Ба більше, білоруси проводили масовий призов резервістів для доукомплектування підрозділів. Зокрема, всього було призвано щонайменше шість тисяч, з ними проводяться заняття з основних предметів бойової підготовки.

Протягом березня під час перевірки боєздатності білоруські підрозділи розміщувалися в щонайменше шести локаціях, зокрема в Поставському (410 осіб), Ошмянському районах (350 осіб), в населеному пункті Заслонове та на полігонах "Лепельський" (3000 осіб), "Доманова" (250 осіб), "Осиповичський" (1000 осіб).

Фото: Беларускі Гаюн

Нагадаємо, 12 квітня кремлівський пропагандист Павло Зарубін розповів, що Білорусь не може вступити у війну проти України через укріплення, мінні поля й військове угрупування на кордоні. Він вважає, що вступ ЗС РБ у війну не дав би результатів.

8 квітня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що Білорусь продовжує підтримувати РФ, тому цей напрямок під загрозою, попри контрольовану ситуацію та нарощення оборонних можливостей.