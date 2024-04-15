В ответ НАТО: Беларусь начала самую масштабную проверку боеготовности, детали (карта)

Для доукомплектования подразделений в Беларуси провели массовый призыв резервистов. Таким образом было призвано не менее шести тысяч человек, с ними проводят занятия по предметам боевой подготовки.

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В марте в войске Беларуси началась проверка боеготовности, которая стала самой масштабной за последние годы. Об этом сообщили в мониторинговом Telegram-канале "Беларускі Гаюн".

"11 марта в ВС РБ стартовала проверка боеспособности, которая официально является ответом на учения Steadfast Defender 2024 и Dragon-24, проводимые странами НАТО", — говорится в сообщении.

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Аналитики отметили, что основными бригадами, привлеченными к проверке боеготовности, стали 19-я и 120-я. Более того, белорусы проводили массовый призыв резервистов для доукомплектования подразделений. В частности, всего было призвано не менее шести тысяч, с ними проводятся занятия по основным предметам боевой подготовки.

В течение марта во время проверки боеспособности белорусские подразделения размещались по меньшей мере в шести локациях, в частности в Поставском (410 человек), Ошмянском районах (350 человек), в населенном пункте Заслоново и на полигонах "Лепельский" (3000 человек), "Доманова" (250 человек), "Осиповичский" (1000 человек).

Фото: Беларускі Гаюн

Напомним, 12 апреля кремлевский пропагандист Павел Зарубин рассказал, что Беларусь не может вступить в войну против Украины из-за укреплений, минных полей и военной группировки на границе. Он считает, что вступление ВС РБ в войну не дало бы результатов.

8 апреля спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что Беларусь продолжает поддерживать РФ, поэтому это направление под угрозой, несмотря на контролируемую ситуацию и наращивание оборонительных возможностей.