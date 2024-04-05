Армія США розпочала наймасштабніші навчання Steadfast Defender 24 в Європі, – Пентагон

У НАТО прагнуть побачити, наскільки учасники блоку здатні організовувати та підтримувати складні багатопланові операції протягом кількох місяців та за будь-яких умов.

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Сухопутні війська армії США візьмуть участь у навчаннях Steadfast Defender 24, які триватимуть до 31 травня. Подробиці повідомив на брифінгу спікер Пентагону Патрік Райдер, а також сайт НАТО.

Він розповів, що США відправили військовий корабель USS Gunston Hall з обладнанням. У програмі навчання учасники реагуватимуть на загрози в умовах війни РФ проти України.

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Генерал Крістофер Каволі, Верховний головнокомандувач збройними силами НАТО в Європі, заявив, що спільні цінності та заснований на правилах міжнародний порядок потребують захисту. Він розповів, що Steadfast Defender 24 продемонструє здатність учасників блоку швидко розгорнути сили з Північної Америки та інших частин Альянсу для посилення оборони Європи.

"Defender 2024 стане наочною демонстрацією єдності, сили та рішучості захищати один одного", – заявив він.

Навчання пройдуть у кількох локаціях, а відповідні навчання триватимуть до 31 травня 2024 року. Це будуть перші великомасштабні навчання Альянсу, на яких будуть реалізовані нові плани оборони. У НАТО прагнуть побачити, наскільки учасники блоку здатні організовувати та підтримувати складні багатопланові операції протягом кількох місяців на відстані тисяч кілометрів від Центральної та Східної Європи та Крайньої Півночі та за будь-яких умов.

Нагадаємо, 19 березня Міноборони Бельгії продемонструвало навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Пілоти F-16, техніки та планувальники місій з України продовжують тренуватись у Данії. Бельгійські солдати-вчителі будуть навчати до перших тижнів травня 2024 року.