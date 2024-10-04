ЧВК "Вагнер" в Мали: что случилось с наемниками, которые попали в плен к туарегам, — Reuters

По словам журналистов, родственники "вагнеровцев" сообщают о том, что с ними связывается ЧВК и говорить о гибели своих наемников в плену.

Related video

В ЧВК "Вагнер" заявили, что их наемник, которого повстанцы-туареги в Мали взяли в плен живым, умер. Об этом пишет информационное агентство Reuters.

По словам журналистам, "вагнеровцы" сообщили об этом родственникам одного из своих бойцов. Правда, эти данные противоречат информации, которую распространяют туареги.

Важно

Повстанцы-туареги в Мали заявили, что в июле убили более 80 россиян из ЧВК "Вагнер"

Издание пишет, что брат наемника Александра Ефремова заявил, что ему позвонили из ЧВК и сообщили о смерти родственника. Отмечается, что Ефремов и другие россияне были захвачены в плен повстанцами-туарегами во время сражения в пустыне в конце июля.

По словам журналистов, они связались с другими родственниками пленных "вагнеровцев". Они заявили, что получали аналогичные сообщения от ЧВК.

При этом, как сообщается, представитель туарегов заявил, что "вагнеровцы" лгут и все пленные на самом деле живы.

"Все наши пленные живы", — сказал Мохамед Эль-Маулуд Рамадан, представитель организации туарегов.

"Вагнер — лжецы", — отметил он.

В материале говорится, что ни туареги, ни "вагнеровцы" не предоставили доказательств своим словам. Более того, российские наемники не смогли найти тела своих сослуживцев после боя.

Ранее журналисты раскрыли детали разгрома ЧВК "Вагнер" в Мали. Один из россиян выжил после боев под Бахмутом, но повторно пошел воевать и погиб в Мали. Также в схватке с туарегами погиб ветеран ВС РФ, который имел 30-летний опыт службы и начинал с войны в Чечне.

Также напомним, что разбившие "вагнеровцев" в Мали туареги заявили, что не получали помощь от Украины. Так, альянс повстанцев не получал никакой внешней помощи в боевых действиях в конце июля. Тогда они нанесли удар по наемникам ЧВК "Вагнер" и армии Мали.