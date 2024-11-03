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Военный Фокус Российско-украинская война

Организовал слежку за зятем Лаврова: в Карелии утонул соратник Евгения Пригожина

ЧВК "Вагнер", вагнер, пригожин
Фото: "Daily Карелия" Андрей Ткаченко

По данным журналистов, Андрей Ткаченко был приближенным к главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Вернувшись с войны в Украине, он поступил на работу в компанию своего друга, с которым впоследствии перевернулся на лодке.

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На озере-водохранилище Сегозеро в Карелии утонул российский военный Андрей Ткаченко, который входил в окружение главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и мог быть заказчиком слежки за зятем министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает издание "Daily Карелия".

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Сообщается, что Ткаченко пропал 28 октября после того, как приехал в Карелию к другу на рыбалку. Утром 28 октября он вместе со своим сыном арендовал катер и поехал на Сегозеро. Во время шторма лодка перевернулась примерно в 400 метрах от берега.

Сын Ткаченко доплыл до ближайшего острова, его обнаружили местные жители. Спустя некоторое время нашли перевернувшийся катер и тело товарища Ткаченко. О том, что найдено тело самого Ткаченко, стало известно вечером в воскресенье, 3 ноября.

Что известно об Андрее Ткаченко?

По данным "Новой газеты", Ткаченко был связан с ЧВК "Вагнер" и входил в ближний круг Пригожина. Прежде он некоторое время работал в правоохранительных органах. В июне 2024 года он вернулся с войны и поступил на работу в компанию своего друга, с ним он и перевернулся на лодке во время рыбалки.

Андрей Ткаченко Fullscreen
Андрей Ткаченко
Андрей Ткаченко Fullscreen
Андрей Ткаченко
Андрей Ткаченко Fullscreen
Андрей Ткаченко
Андрей Ткаченко
Андрей Ткаченко
Андрей Ткаченко

По словам журналистов, Ткаченко был приближенным к главарю ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, Авторы публикации сделали такой вывод в том числе и на основании того, как номер Ткаченко значился в телефонах других людей. В 2020 году Ткаченко проходил по делу о слежке за зятем главы российского МИД Сергея Лаврова — Александром Винокуровым.

В материалах дела, доступ к которым получили журналисты, сообщалось, что Ткаченко пересылал биллинги и архив сообщений в WhatsApp зятя Лаврова Александру Малолетко, занимавшему должность в структурах безопасности Пригожина. За это, по данным журналистов, Ткаченко получил 270 тысяч рублей.

С ноября 2022 года Ткаченко участвовал в войне с Украиной, был в звании старшего лейтенанта ДРГ в Белгородской области.

Напомним, что в начале октября сообщалось о том, что случилось с наемниками, которые попали в плен к туарегам.

3 октября сообщалось, что "вагнеровцы" расстреляли добровольца ВСУ с Балтики. Видео казни выложили в сеть.