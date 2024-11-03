Организовал слежку за зятем Лаврова: в Карелии утонул соратник Евгения Пригожина

По данным журналистов, Андрей Ткаченко был приближенным к главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Вернувшись с войны в Украине, он поступил на работу в компанию своего друга, с которым впоследствии перевернулся на лодке.

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На озере-водохранилище Сегозеро в Карелии утонул российский военный Андрей Ткаченко, который входил в окружение главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и мог быть заказчиком слежки за зятем министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает издание "Daily Карелия".

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Сообщается, что Ткаченко пропал 28 октября после того, как приехал в Карелию к другу на рыбалку. Утром 28 октября он вместе со своим сыном арендовал катер и поехал на Сегозеро. Во время шторма лодка перевернулась примерно в 400 метрах от берега.

Сын Ткаченко доплыл до ближайшего острова, его обнаружили местные жители. Спустя некоторое время нашли перевернувшийся катер и тело товарища Ткаченко. О том, что найдено тело самого Ткаченко, стало известно вечером в воскресенье, 3 ноября.

Что известно об Андрее Ткаченко?

По данным "Новой газеты", Ткаченко был связан с ЧВК "Вагнер" и входил в ближний круг Пригожина. Прежде он некоторое время работал в правоохранительных органах. В июне 2024 года он вернулся с войны и поступил на работу в компанию своего друга, с ним он и перевернулся на лодке во время рыбалки.

Андрей Ткаченко Андрей Ткаченко Андрей Ткаченко

По словам журналистов, Ткаченко был приближенным к главарю ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, Авторы публикации сделали такой вывод в том числе и на основании того, как номер Ткаченко значился в телефонах других людей. В 2020 году Ткаченко проходил по делу о слежке за зятем главы российского МИД Сергея Лаврова — Александром Винокуровым.

В материалах дела, доступ к которым получили журналисты, сообщалось, что Ткаченко пересылал биллинги и архив сообщений в WhatsApp зятя Лаврова Александру Малолетко, занимавшему должность в структурах безопасности Пригожина. За это, по данным журналистов, Ткаченко получил 270 тысяч рублей.

С ноября 2022 года Ткаченко участвовал в войне с Украиной, был в звании старшего лейтенанта ДРГ в Белгородской области.

Напомним, что в начале октября сообщалось о том, что случилось с наемниками, которые попали в плен к туарегам.

3 октября сообщалось, что "вагнеровцы" расстреляли добровольца ВСУ с Балтики. Видео казни выложили в сеть.