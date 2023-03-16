"Непереможність" і "досконалість" виявились міфами: ЗСУ знищили 15 сучасних танків РФ "Прорив"

В Генштабі ЗСУ припускають, що знищених російських "супертанків" може бути більше, оскільки не всю спалену техніку росіян українські захисники фіксують на фото і відео.

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Росія втратила в Україні вже 15 танків "Прорив" Т-90М. Про це повідомили у Millitary Media Center 16 березня.

Як розповів представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗС України старший лейтенант Андрій Рудик, "непереможність" і "досконалість" Т-90М виявились міфами.

"На сьогодні ЗС РФ втратили в Україні 15 одиниць Т-90М". Це лише мова про ті випадки, які мають неспростовні докази у вигляді фото та відео фіксації. Цілком імовірно, що окупанти втратили значно більше одиниць Т-90М", — сказав Андрій Рудик.

За його словами, зараз ворог практично не використовує їх під час ведення бойових дій.

Андрій Рудик також розповів, що перший російський "супертанк" "Прорив" в Україні знищив боєць територіальної оборони Харкова. Зробив це з допомогою шведської ручної гармати "Carl Gustav".

"Сталося це ще 4 травня 2022 року поблизу Старого Салтова, що на Харківщині. Зброя за $20 тисяч знищила машину за $5 мільйонів", — сказав Рудик.

У РФ військове командування ЗС ініціювало масштабну програму модернізації 800 танків Т-62М і Т-62МВ, які будуть перекинуті в регіон для заміни знищених Т-72, ​​Т-80 і танки Т -90.

На Луганщині завдяки ЗСУ, повідомили в ОВА, у російських окупантів за 2 тижні "підзакінчилися новітні танки "Прорив" і вони почали пересідати на Т-72.