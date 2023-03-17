"Додаткові біди": у Путіна відреагували на передачу винищувачів Україні

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що західне озброєння не вплине на перебіг війни, а передана країнами НАТО техніка є законною метою знищення російськими військами.

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Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков дав коментар щодо рішення Польщі передати Україні бойову авіацію. Про це повідомляє видання Smotrimedia у п'ятницю, 17 березня.

На думку співробітника Кремля, рішення країн НАТО про передачу винищувачів для України може лише підвищити ескалацію конфлікту, а вся передана техніка підлягатиме знищенню російською армією відразу після перетину кордону.

"Це ще один приклад того, як ціла низка країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, включаючи Польщу, підвищує рівень своєї безпосередньої залучення до конфлікту. Зрозуміло, постачання цієї техніки, як ми вже неодноразово говорили, не може вплинути на результат "спеціальної воєнної операції", але може залишити додаткові біди для самої України та українського народу", — заявив речник президента РФ Володимира Путіна.

Передача авіації Україні від західних союзників: що відомо

16 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що найближчими днями Україна отримає від них 4 винищувачі МіГ-29 і рішення про це ухвалено на рівні органів влади. При цьому це лише перша частина пакету допомоги у сфері авіації та інші літаки зараз почали готувати до відправки. Коли саме це станеться — невідомо.

17 березня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що уряд країни схвалив постачання Україні літаків МіГ-29. Братислава зацікавлена у тому, щоб посилити оборону України та продовжить всіляко надавати допомогу ЗСУ. Найближчим часом буде ухвалено рішення про постачання 13 винищувачів МіГ-29 від ВПС Словаччини.