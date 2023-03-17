"Дополнительные беды": у Путина отреагировали на передачу истребителей Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что западное вооружение не повлияет на ход войны, а переданная странами НАТО техника является законной целью для уничтожения российскими войсками.

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков дал комментарий по поводу решения Польши передать Украине боевую авиацию. Об этом сообщает издание Smotri_media в пятницу, 17 марта.

По мнению сотрудника Кремля, решение стран НАТО о передаче истребителей для Украины может лишь повысить эскалацию конфликта, а вся переданная техника будет подлежать уничтожению российской армией сразу после пересечения границы.

"Это еще один пример того, как целый ряд стран—членов Северо-Атлантического альянса, включая Польшу, повышает уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт. Разумеется, поставка этой техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход "специальной военной операции", но может оставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа",— заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Передача авиации Украине от западных союзников: что известно

16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Украина получит от них 4 истребителя МиГ-29 и решение об этом принято на уровне органов власти. При этом, это лишь первая часть пакета помощи в сфере авиации и остальные самолеты сейчас начали готовить к отправке. Когда именно это произойдет — неизвестно.

17 марта премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил, что правительство страны одобрило поставки Украине самолетов МиГ-29. Братислава заинтересована в том, чтобы усилить оборону Украины и продолжит всячески оказывать помощь ВСУ. В ближайшее время будет принято решение о поставке 13 истребителей МиГ-29 от ВВС Словакии.