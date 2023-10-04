Даже россияне не хотят поддерживать: РФ не сможет найти новых союзников, — Магда (видео)

По словам политолога Евгения Магды, непосредственное военное вмешательство не позволят себе ни Китай, ни Иран, ни даже Белорусь.

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Россия не сможет найти себе новых союзников, которые будут помогать ей в войне против Украины. Об этом в интервью Фокусу рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Мир не такой большой, чтобы ей (России, — ред.) удалось кого-то переманить на свою сторону. Думаю, что ожидать непосредственного военного вмешательства со стороны Китая или Ирана точно не стоит. Даже со стороны Беларуси не стоит", — заявил Магда.

По его словам, в Минске понимают, что участие в боевых действиях белорусских военных может стать настоящим потрясением для самой Беларуси и ее властей.

"Мы должны говорить не только о том, что у России не хватает солдат при 150-миллионом населении. Но и говорить о том, что Россия себя полностью дискредитировала, даже ее собственные граждане не хотят ее поддерживать", — заявил эксперт.

Магда отметил, что такое сообщение для мира со стороны Украины будет правильным на текущем этапе развития событий.

Евгений Магда о союзниках России (смотреть с 20:19)

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 4 октября заявил, что в Европе много сторонников РФ, но они ведут себя тихо. По словам главы Кремля, мир избавляется от диктатуры отдельных стран, которые предпринимают попытки "загнать остальных в экономическую кабалу".

Позже он объяснил, что у России есть большое количество друзей в Европе, но они не проявляют признаков симпатии к стране-агрессору публично.