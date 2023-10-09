Дроны теперь собирают в России: РФ и Иран углубляют военное сотрудничество, — разведка Британии

В течение 2022-2023 годов Российская Федерация инвестировала в Иран 2,76 миллиарда долларов. Москва стремится смягчить последствия санкций.

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Российская Федерация укрепила свое партнерство с Ираном. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Telegram.

"Партнерство России с Ираном укрепилось в последние годы, почти наверняка ускоренное вторжением России в Украину", — говорилось в сообщении.

Отметили, что из-за международной изоляции РФ переориентировала свои внешнеполитические усилия на "менее желательные партнерства" для того, чтобы получить дипломатическую, экономическую и военную поддержку.

В британской разведке рассказали, что Иранская военная помощь России включала в себя сотни односторонних ударных беспилотных летательных аппаратов и артиллерийские боеприпасы. В частности, эти иранские дроны стали ключевым элементом российской кампании дальних ударов по территории Украины. Сейчас эта договоренность расширена и содержит сбор и производство БПЛА по лицензии на российском предприятии.

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Кроме этого, наблюдается усиление российско-иранских дипломатических и экономических связей. В Минобороны Британии убеждены, что взаимодействие России и Ирана могут усилиться через многонациональные форумы после вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и приглашения присоединиться к экономическому форуму БРИКС. В частности, могут углубиться экономические связи из-за того, что РФ стремится к смягчению последствий санкций. Недавно Тегеран заявил, что РФ инвестировала в Иран 2,76 миллиарда долларов в течение 2022-2023 годов.

Напомним, 30 сентября военный эксперт и авиационщик Михаил Жирохов считает, что Иран вряд ли продаст Российской Федерации обновленные дроны-камикадзе. Он отметил, что РФ не будет модернизировать свои БПЛА, пока не достигнет 100% потерь.

28 сентября в Институте изучения войны рассказали, что Иран может достичь договоренностей с РФ о передаче ракет. Также согласно отчетам украинской и израильской разведок, Россия хочет приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, радиус действия которых 300 километров.