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Диджитал

США ввели санкции против компаний, помогавших Ирану производить БПЛА

дрон
США ввели санкции против сети, помогающей Ирану получать детали для производства беспилотников

По данным Минфина США, Иран поставляет эти беспилотники своим марионеткам на Ближнем Востоке, а также России, обостряя войну в Украине.

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США ввели санкции в отношении десяти компаний и четырех частных лиц из Ирана, Малайзии, Гонконга и Индонезии, обвинив их в поддержке производства беспилотных аппаратов в Тегеране. Об этом сообщает Министерство финансов США, передает Reuters.

Эта организация способствовала приобретению компонентов на сумму сотен тысяч долларов для Организации джихада аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, а также ее программы по производству беспилотных аппаратов.

"Незаконное производство и распространение Ираном своих смертоносных БПЛА среди террористических марионеток на Ближнем Востоке и в России продолжает обострять напряженность и затягивать конфликты, подрывая стабильность", — говорится в заявлении замминистра по вопросам терроризма и финансовой разведки США Брайана Нельсона.

В течение длительного времени Вашингтон обвинял Тегеран в предоставлении России беспилотных аппаратов для участия в конфликте против Украины. В свою очередь, Иран отрицает передачу беспилотников России.

Напомним, 30 сентября военный эксперт и авиационщик Михаил Жирохов заявлял, что Иран вряд ли продаст Российской Федерации обновленные дроны-камикадзе. Он отметил, что РФ не будет модернизировать свои БПЛА, пока не достигнет 100% потерь.

28 сентября в Институте изучения войны рассказали, что Иран может достичь договоренностей с РФ о передаче ракет. Также согласно отчетам украинской и израильской разведок, Россия хочет приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, радиус действия которых 300 километров.