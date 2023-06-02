Іран представив "новий" літак Simorgh: вкрадена копія українського Ан-140, – ЗМІ

Іранські інженери без дозволу Антонова створили копію літака, яку використовуватимуть в ВПС.

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Турбогвинтовий літак Simorgh в Ірані здійснив перший політ в центральній частині Ірану в місті Ісфахан. Про це повідомляє Defence-Blog.

На церемонію першого польоту прибув начальник штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Бакері. Заявляється, що Simorgh — це іранська розробка, яку виготовляє Іранська організація авіапромисловості, що є дочірньою компанією Міноборони Ірану.

Літак будуть використовувати ВПС Ірану для тактичних транспортних операцій після завершення всіх випробувань та тестувань. Simorgh має замінити старіші Fokker F27.

Проте у виданні зазначають, що насправді Simorgh — це український Антонов Ан-140, який створили зворотним інжинірингом. Йдеться про незаконну переробку пасажирського літака Іран-140 (локалізована версія Ан-140) на траспортний літак. При цьому переробку проводили разом з російською "Авіакор", яка до 2015 року займалася виробництвом українських літаків Ан-140 та транспортного Ан-140Т.

У серпні 2015 року російська компанія призупинила виробництво Ан-140 через порушення ланцюжка постачання після початку вторгнення в Україну у 2014 році. "Авіакор" мав 34 угоди з українськими виробниками на постачання основних компонентів для виготовлення Ан-140. Іран своєю чергою мав ліцензійні угоди з Україною, які не схвалювали проєкт Simorgh.

Нагадаємо, 31 травня ЗМІ писали, що в Москві приземлився вантажний літак з Ірану, вчетверте за 10 днів.

30 травня Іран анонсував показ вітчизняної гіперзвукової балістичної ракети, яка нібито розвиватиме швидкість до 16 тисяч км/год.