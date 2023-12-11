ВПС Ірану взяли на озброєння дрони Karrar з ракетами класу "повітря-повітря" Majid (відео)

На думку експертів, ці апарати призначені для проведення повітряних тактичних оборонних операцій у тому разі, коли необхідно знизити ризики й витрати, пов'язані із застосуванням пілотованих бойових літаків.

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Військово-повітряні сили Ірану 10 грудня отримали на озброєння вітчизняні безпілотники Karrar, оснащені керованими ракетами класу "повітря-повітря" Majid. Про це повідомляє іранське агентство Tasnim.

Урочистий захід відбувся в присутності командувача армією генерал-майора Абдулрахіма Мусаві. Журналісти пишуть, що прийняття на озброєння цих систем знаменує собою значний крок у зміцненні потенціалу повітряної оборони Ірану.

Іранські державні ЗМІ підкреслили важливість цього придбання, зазначивши, що бойові безпілотники Karrar, оснащені цими ракетами, будуть стратегічно розгорнуті в прикордонних районах.

Оглядачі Army Recognition пишуть, що ракета AD-08 Majid — продукт іранських конструкторів. Вона спеціально розроблена для перехоплення повітряних цілей противника і являє собою економічно ефективну альтернативу традиційно використовуваним для таких операцій пілотованим винищувачам.

Боєприпас оснащений вдосконаленими тепловими та оптичними шукачами, що значно підвищує його можливості з відстеження та перехоплення.

"Інтеграція цих безпілотників із ракетами до іранського оборонного арсеналу призначена для проведення повітряних тактичних оборонних операцій у різних географічних точках за умови мінімізації витрат і зниження ризиків, пов'язаних із пілотованими бойовими літаками", — пишуть західні експерти.

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Що стосується безпілотників Karrar, то ця модель створена на основі американського безпілотника Beechcraft MQM-107 Streaker зразка 1970-х років.

"У 2021 році на безпілотники Karrar було встановлено ракети Shahab-e-Saqeb, націлені на повітряні об'єкти. Цей безпілотник є частиною нового покоління іранської авіаційної техніки, спеціально розробленої для виконання завдань висотного перехоплення, що розширює сферу дії ППО країни", — зазначили оглядачі.

Раніше ми докладно писали про тактико-технічні характеристики своєрідного іранського гібрида дронів Karrar і ракет Majid. Згідно з іранськими джерелами безпілотники Karrar здатні виконувати бойові завдання на висоті понад 14 км і мають дальність польоту 1000 км.