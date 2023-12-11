ВВС Ирана приняли на вооружение дроны Karrar с ракетами класса "воздух-воздух" Majid (видео)

По мнению экспертов, данные аппараты предназначены для проведения воздушных тактических оборонительных операций в тех случаях, когда необходимо снизить риски и затраты, связанные с применением пилотируемых боевых самолетов.

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Военно-воздушные силы Ирана 10 декабря получили на вооружение отечественные беспилотники Karrar, оснащенные управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" Majid. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Торжественное мероприятие состоялось в присутствии командующего армией генерал-майора Абдулрахима Мусави. Журналисты пишут, что принятие на вооружение данных систем знаменует собой значительный шаг в укреплении потенциала воздушной обороны Ирана.

Иранские государственные СМИ подчеркнули важность этого приобретения, отметив, что боевые беспилотники Karrar, оснащенные этими ракетами, будут стратегически развернуты в приграничных районах.

Обозреватели Army Recognition пишут, что ракета AD-08 Majid — продукт иранских конструкторов. Она специально разработана для перехвата воздушных целей противника и представляет собой экономически эффективную альтернативу традиционно используемым для таких операций пилотируемым истребителям.

Боеприпас оснащен усовершенствованными тепловыми и оптическими искателями, что значительно повышает его возможности по отслеживанию и перехвату.

"Интеграция этих беспилотников с ракетами в иранский оборонный арсенал предназначена для проведения воздушных тактических оборонительных операций в различных географических точках при минимизации затрат и снижении рисков, связанных с пилотируемыми боевыми самолетами", — пишут западные эксперты.

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Что касается беспилотников Karrar, то эта модель создана на основе американского беспилотника Beechcraft MQM-107 Streaker образца 1970-х годов.

"В 2021 году на беспилотники Karrar были установлены ракеты Shahab-e-Saqeb, нацеленные на воздушные объекты. Этот беспилотник является частью нового поколения иранской авиационной техники, специально разработанной для выполнения задач высотного перехвата, что расширяет сферу действия ПВО страны", — отметили обозреватели.

Ранее мы подробно писали о тактико-технических характеристиках своеобразного иранского гибрида дронов Karrar и ракет Majid. Согласно иранским источникам беспилотники Karrar способны выполнять боевые задачи на высоте более 14 км и имеют дальность полета 1000 км.