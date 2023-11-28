Сами находят и атакуют цели: Иран похвастался "умными" дронами-камикадзе Shahin-1

Новинка иранской оборонной промышленности очень напоминает американские барражирующие боеприпасы Switchblade-600.

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Армия Ирана представила свой новейший беспилотник-камикадзе Shahin-1 во время церемонии ввода в эксплуатацию вертолетной площадки эсминца Dillman 27 ноября. Об этом сообщает издание Defence Blog.

Shahin-1 является автономным барражирующим боеприпасом, предназначенным для обнаружения, отслеживания и поражения целей, указанных оператором. Судя по опубликованным фотографиям, он устроен почти так же, как американские Switchblade-600, имеет продолговатый корпус с боеголовкой и две пары складных крыльев. В сложенном состоянии одна пара располагается сверху, а вторая — снизу корпуса. Подробные технические характеристики не раскрываются.

Для запуска беспилотника используется установка в виде контейнера, похожая на установку для БПЛА Meraj-521 и Sina. Как отмечает Defence Blog, это показывает последовательный подход Ирана к разработке беспилотников.

Иранские военные показали беспилотники Shahin 1 Фото: IRNA

Одной из наиболее ярких особенностей Shahin-1 иранцы называют универсальность при эксплуатации. Дрон разработали для развертывания с различных наземных и военно-морских платформ, чтобы предоставить военным преимущество в различных военных сценариях. Такая гибкость позволяет операторам адаптироваться к различным боевым условиям и тактическим требованиям.

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Сайт Army Recognition пишет, что главным преимуществом Shahin-1 стала высокая автономность. Это не просто дистанционно пилотируемый аппарат, а умный, самоуправляемый боеприпас, способный самостоятельно определять и поражать указанные объекты. Эта усовершенствованная функция использует передовые технологии для автономного обнаружения и поражения целей, что является критически важным аспектом в современной войне, где точность и автономность приобретают все большее значение.

На эсминце Dillman установят 12 пусковых установок Shahin-1 Фото: Twitter

Израильский информационно-аналитический сайт "Детали" пишет, что на иранском корабле Dillman планируют установить 12 контейнерных установок для запуска Shahin. Эсминец приняли в состав ВМФ Северного флота Ирана после 6 лет строительства. Это 1400-тонное судно, названное в честь северного иранского города. Его длина составляет 95 метров, ширина — 11 метров, и он способен запускать торпеды при движении со скоростью 30 узлов (56 км/ч).

Недавно писали, что в Иране показали обновленный ударный дрон Sina, скопированный со Switchblade-300. Иранские источники утверждают, что такие беспилотники оснащены специальными сенсорами для наведения, боевой частью весом около 1 кг и могут поражать цели на расстоянии около 5 км.