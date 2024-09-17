Фундамент на довгі роки: Індія замовила сотні нових двигунів для винищувачів Су-30МКІ

Індія вирішила продовжити використання ліцензійних АЛ-31ФП для своїх Су-30МКІ, при цьому частку місцевих компонентів у двигунах буде збільшено до 63%.

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Основу винищувального флоту Індії становлять російські Су-30МКІ, і для підтримки їхньої боєздатності країна замовила 240 двигунів AЛ-31ФП. Ці двигуни, вироблені за російською ліцензією на заводах Hindustan Aeronautics Limited (HAL), будуть передані індійським ВПС протягом восьми років, а перший двигун планують поставити вже через рік. Про це 17 вересня повідомило видання Defense News.

Зазначається, що частка місцевих компонентів у двигунах зараз становить 54%, але HAL прагне збільшити цей показник до 63%. Вартість контракту становить понад 3,1 мільярда доларів, а саме виробництво буде зосереджено в Корапуті, де також виконуються завдання з ремонту та капітального обслуговування двигунів, що забезпечить довгострокову експлуатацію парку Су-30МКІ. Це важливо для підтримки оборонної готовності країни, підкреслили автори матеріалу.

Поточна модернізація парку Су-30МКІ

Попри те, що Росія вже оснащує свої Су-30СМ більш сучасними двигунами АЛ-41ФС, Індія вирішила продовжити використання АЛ-31ФП для своїх Су-30МКІ. На додаток до цього, ВПС Індії закуповують дванадцять нових таких винищувачів, що було схвалено у вересні 2023 року.

Крім того, триває масштабна програма модернізації 84 одиниць Су-30МКІ, що включає установку радара з активною електронно-скануючою решіткою (АФАР) і вітчизняної системи радіоелектронної боротьби. 78% компонентів для модернізації буде вироблено в Індії, що підкреслює прагнення країни до збільшення локалізації в оборонній промисловості.

Примітно, що Су-30МКІ залишаються ключовою ударною силою ВПС Індії завдяки своїм можливостям, що включають вектор тяги, високу вантажопідйомність і чудову маневреність, наголосили оглядачі видання.

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Нагадаємо, в Індії провели успішні випробування модернізованої протирадіолокаційної ракети RudraM-II, розробленої для винищувача Су-30МКІ. Зброя покликана замінити російські протирадіолокаційні ракети Х-31.