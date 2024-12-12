Подросток из Одесской области стал посмертным донором для пяти человек, — Одесская ОГА

Благодаря парню пяти лицам провели трансплантации органов. Сейчас они находятся в стабильном состоянии.

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Отмечается, что 28 ноября 13-летнего мальчика госпитализировали в Захаровскую больницу с острым нарушением мозгового кровообращения. 4 декабря медики диагностировали смерть мозга. После сложного решения его родители согласились на донорство. На базе КНП "Захаровская больница" была проведена эксплантация органов (сердца, почек, легких и печени) для пересадки больным, которые ждали донорство годами.

Трансплантацию удалось провести пяти лицам:

почки получили 9-летний мальчик из Львова и 6-летний ребенок из Винницкой области;

легкие пересажены 35-летней матери пятерых детей из Николаевской области;

печень получила 17-летняя девушка из Киева;

сердце пересадили 8-летнему мальчику из Днепропетровской области.

Операции проводились специалистами Института сердца, "Охматдета", Киевского центра нефрологии и Западноукраинского специализированного центра во Львове. Все прошло успешно, пациенты находятся в стабильном состоянии.

Напомним, в больнице США объявленный мертвым донор проснулся на операционном столе как раз тогда, когда врачи готовились к трансплантации его сердца. Состояние пациента шокировало людей в больнице, двое врачей, которым было поручено провести операцию, отказались принимать в этом участие.

Тем временем в Китае больной раком украл пожертвования доноров. Он вызвал подозрения в растрате после того, как опубликовал фотографии новой квартиры.